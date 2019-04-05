وصفات سهلة لتطويل الأظافر في أسبوع

مشكلة تقصف الأظافر شائعة بشكل كبير بين الصبايا.

وللعناية بالأظافر وتعزيز سرعة نموها، ثمة وصفات طبيعية تحتوي على الفيتامينات جمعها لك “سيدتي.نت” للحصول على أظافر ناعمة وصحية وطويلة بسرعة.

وصفة عصير الليمون وزيت الزيتون

– ملعقة كبيرة من عصير الليمون

– 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

اخلطي عصير الليمون وزيت الزيتون في وعاء، وضعي المزيج في المايكروويف لمدة 10 ثوان.

انقعي به أظافرك لمدة 10 دقائق، ثم امسحيها بقطعة قطنية دون غسلها، ولكن تجنبي تطبيق هذا الخليط إن كانت يداك تعاني الجروح أو الحروق حتى لا يسبب أي التهابات.

يمكنك اعتماد هذه الوصفة 3 مرات أسبوعيًا.

تطويل الأظافر

وصفة ماء الورد وزيت اللوز الحلو

– 5 ملاعق كبيرة من ماء الورد

– 2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز

اخلطي زيت اللوز مع ماء الورد، ثم انقعي يديك بالخليط لمدة 10 دقائق.

بعدها، امسحي يديك بمنشفة دون غسلهما.

كرري هذه الوصفة 3-4 مرات أسبوعيًا قبل مناسباتك.

أظافر صحية

وصفة زيت جوز الهند

– كمية من زيت جوز الهند الخام

ضعي الزيت في وعاء، ثم أدخليه المايكروييف لمدة 15 ثانية.

بقطعة قطنية امسحي يديك بشكل يومي قبل النوم بزيت جوز الهند.

سوف تلاحظين أن أظافرك أصبحت لامعة وغير متقصفة بعد عدة مرات، حيث يحتوي زيت جوز الهند على الكثير من الفيتامينات التي تغذي أظافرك.

ـ “سيدتي”