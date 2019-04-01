وصفات بعصير الليمون لتقوية الأظافر وتطويلها

لليمون الحامض فوائد كثيرة على صحة الإنسان بشكل عام وعلى الأظافر بشكل خاص. فهناك الكثير من الوصفات والخلطات المنزلية التي باتت متّبعة لتغذية الأظافر، والتي تساعد في نموّها وحمايتها من الاصفرار والتقصّف. ومنها الوصفات الآتية:

الليمون والزيوت الطبيعية

امزجي نصف كوب من عصير الليمون الطازج وأضيفي إليه ملعقة من زيت اللوز وزيت الخروع. ضعي قطرات من المزيج على أظافرك وابدأي بتدليكها بلطف ثم اتركيها منقوعة لمدة 20 دقيقة قبل غسلها بالماء الفاتر.

الليمون والماء الفاتر

ضعي وعاء من الماء على النار حتى يفتر وأضيفي إليه ربع كوب من عصير الليمون الطازج. ضعي أظافرك في الوعاء لمدة 10 دقائق ثم افركيها بواسطة فرشاة ناعمة. بإمكانك اعتماد هذه الوصفة بشكل يومي للحصول على أظافر نظيفة ولامعة.

الليمون وزيت جوز الهند

في وعاء من الماء الفاتر، ضعي ملعقة طعام من زيت الزيتون وملعقة أخرى من زيت جوز الهند. ضعي أظافرك في الوعاء لمدة 20 دقيقة ثم افركيها بواسطة فرشاة ناعمة قبل غسلها الماء. بإمكانك أن تعتمدي هذه الوصفة مرة كل أسبوع للحصول على أظافر قويّة وصحيّة.