وداعا لقشرة الشعر.. 9 علاجات منزلية طبيعية

تزعج #قشرة_الشعر حوالي 50% من الناس في مختلف أنحاء العالم، لما تسببه من حكة شديدة والتهاب في فروة الرأس قد يتطور في بعض الحالات مسبباً بقعاً دهنية على فروة الرأس والجلد.

ولعل من أهم أسباب الإصابة بهذه القشرة هو جفاف الجلد، والتهاب الجلد الدهني، والحساسية لمستحضرات العناية بالشعر ونمو نوع معين من الفطريات التي تجد من فروة الرأس مكانا مناسبا لها.

ورغم وجود الكثير من المنتجات التي لا تحتاج إلى وصفة طبية لعلاج هذه القشرة، إلا أن الحلول الطبيعية لا تزال الأمثل للتخلص من هذه المشكلة بشكل آمن ودون التعرض لأي آثار جانبية.

وإليكم فيما يلي 9 علاجات منزلية بسيطة ستخلصكم من قشرة الرأس بشكل طبيعي، حسب ما جاء في موقع “هيلث لاين” المعني بالصحة.

1- زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات الشديدة، والتي قد تساعد في التخفيف من قشرة الرأس، فوفق الدراسات ثبت أنه فعال في مكافحة نوع الفطريات التي يمكن أن تسبب كل من التهاب الجلد الدهني وقشرة الرأس، لكن ينصح أصحاب البشرة الحساسة بتخفيفه عن طريق إضافة بضع قطرات منه على زيت ناقل مثل زيت جوز الهند قبل وضعه مباشرة على جلد الرأس.

2- زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند علاجا فعالا لقشرة الرأس والالتهابات وذلك لاحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامينات والعناصر الغذائية، كما أنه يعمل بمثابة مرطب طبيعي للبشرة يمنع جفافها.

وخلصت دراسة حديثة إلى أن وضع زيت جوز الهند على الجلد لمدة 8 أسابيع يخفف الأعراض بنسبة 68 % ، مقارنة بـ38 % ممن يستخدمون الزيوت المعدنية.

3- زيت الصبار

يساعد زيت الصبار في علاج الأمراض الجلدية كالحروق والصدفية وقشرة الرأس، وذلك بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات، كما أنه يساعد في السيطرة على الالتهابات الفطرية التي تسبب فقدان الشعر من فروة الرأس.

4- تجنب التوتر والضغط العصبي

من المعتقد أن التوتر يؤثر بشكل كبير على الصحة، فرغم أنه لا يسبب بشكل مباشر قشرة الرأس، إلا أنه يمكن أن يؤدي إلى تفاقم أعراضها مثل الجفاف والحكة، كما أن التوتر على المدى الطويل يقلل من مناعة الجسم، الأمر الذي يترتب عليه ضعف قدرة الجسم على مقاومة بعض أنواع العدوى الفطرية والحالات الجلدية التي تسهم في قشرة الرأس.

وللتخلص من التوتر ينصح بممارسة اليوغا والتأمل والتنفس بعمق بين الحين والآخر.

5- خل التفاح

يتميز خل التفاح بالعديد من الخصائص المكافحة للجراثيم والبكتيريا لذا يعتقد أنه أحد الحلول الطبيعية والفعالة في علاج قشرة الرأس.

ورغم عدم وجود دراسات مستفيضة تؤكد ذلك، إلا أن الاختبارات المعملية أكدت أن خل التفاح ومركباته يمكن أن تمنع نمو أنواع معينة من الفطريات، وبالتالي تساعد في التخلص من القشرة.

إذا كنت ترغب في تجربة خل التفاح، أضف بضعة ملاعق منه إلى الشامبو أو قم بإضافته إلى أحد الزيوت العطرية الأخرى ثم رشه مباشرة على الشعر.

6- الأسبيرين

يساعد حمض الساليسيليك، وهو أحد المركبات الأساسية للأسبرين في التخلص من قشرة الرأس وذلك بفضل خصائصه المضادة للالتهاب.

وفي إحدى الدراسات، استخدم 19 شخصا يعانون من قشرة الرأس نوعين من الشامبو يحتويان إما على بيروكتون أوليامين مع حمض الساليسيليك أو بيريثيون الزنك، وتمكن كل من نوعي الشامبو من تقليل قشرة الرأس بعد أربعة أسابيع، لكن الشامبو المحتوي على حمض الساليسيليك كان أكثر فعالية في تقليل القشرة.

لذا للحصول على علاج سهل للقشرة، جرب سحق حبتين من الأسبرين وإضافة هذا المسحوق للشامبو من ثم غسل شعرك به.

7- أحماض أوميغا 3 الدهنية

تلعب أحماض أوميغا 3 الدهنية دورا هاما في الجسم، فهي تحافظ على صحة القلب وتحسن أداء جهاز المناعة والرئتين ، كذلك تحافظ على صحة الجلد.

ويتسبب نقص هذه الأحماض في جفاف الجلد والشعر وفروة الرأس مما يفاقم القشرة، وبالتالي تناولها يخلصك من القشرة بالإضافة إلى خصائصها المضادة للالتهاب والتي تحمي فروة الرأس وتمنع تكون القشرة مجدداً.

وتتوفر هذه الأحماض في سمك السلمون، الماكريل، المكسرات مثل الجوز وبذور الشيا.

8- البروبايوتيك

يساعد تناول البروبايوتيك وهي نوع من البكتيريا المفيدة، في تعزيز مناعة الجسم مما يساهم في مقاومة الالتهابات الفطرية المسببة لقشرة الرأس.

وقد ثبت أيضا أن البروبايوتيك يساعد في تخفيف أعراض بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والتهاب الجلد خاصة عند الرضع والأطفال.

9- صودا الخبز

تعد صودا الخبز علاجا سريعا وسهلا للتخلص من قشرة الرأس، حيث تعمل كمقشر لطيف لإزالة خلايا الجلد الميتة والحد منها، وذلك بفضل خصائصها المضادة للفطريات.

وللحصول على أفضل النتائج، ضع صودا الخبز مباشرة على الشعر الرطب وقم بتدليكها في فروة رأسك، واتركها لمدة دقيقة أو دقيقتين، ثم استمر في غسل الشعر بالشامبو كالمعتاد.