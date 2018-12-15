والدة هذه الفنانة تشجعها على تعاطي المخدرات

كشفت الفنانة مايلي سايرس أنها عادت إلى تعاطي الممنوعات بعد امتناعها عن ذلك. وأحدثت ضجة في حديث أدلت به إلى صحيفة “ذا صن” حيث لفتت إلى أن والدتها هي التي شجعتها على ذلك.

وقالت: “أمي هي التي دفعتني إلى العودة إلى تعاطي المخدرات. لكن حين أعمل لا أدخن”، لافتة إلى أنها تفعل ذلك للترفيه فقط.

وأضافت: “أمي هي مديرة أعمالي. وفي حال أهملت كل شيء فهذا يعني أن أتوقف عن العمل. وهي فكرة غير جيدة. ولا أعتقد أن والدتي تريد إلحاق الأذى بي”.

ويشار إلى أن النجمة أعلنت في وقت سابق إقلاعها عن تلك العادة من أجل إجراء الاستعدادات اللازمة لإطلاق أحدث ألبوماتها Younger.

وكانت ذكرت في حديث لموقع “بيلبورد” أجري معها في العام 2017 أنها ترغب في أن تتمتع بتفكير واضح وذكي.