والدة كريستيانو رونالدو تتعرض إلى “جلطة دماغية”

لم يشارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الحصة التدريبية لفريقه يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، استعدادا لإياب نصف نهائي كأس إيطاليا بكرة القدم ضد ميلان، لسفره إلى مسقط رأسه ماديرا لزيارة والدته التي أصيبت بسكتة دماغية، حسب ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية من الأرخبيل البرتغالي.

وقال نادي يوفنتوس لوكالة “فرانس برس”: كل ما يمكننا قوله هو إنه لم يتدرب لأسباب شخصية. من دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة “دياريو دى نوتيسياس دا ماديرا” المحلية أنه من المتوقع وصول اللاعب الفائز بجائزة الكرة الذهبية خمس مرات إلى فونشال عاصمة الإقليم بعد ظهر يوم الثلاثاء في “زيارة خاطفة” ستسمح له بالعودة إلى تورينو الأربعاء للمشاركة فى مباراة الكأس.

وتلقت دولوريس أفييرو والدة رونالدو البالغة من العمر 65 عاما العلاج في مستشفى الدكتور نيليو ميندونسا فى فونشال خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء بعد جلطة دماغية، إذ كانت واعية وحالتها مستقرة.