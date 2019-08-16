هيفا وهبي تختفي من “إنستغرام”.. ما علاقة مدير أعمالها؟

بعد أن تركت الأوساط الإعلامية ومواقع التواصل منشغلة بخبر اختفائها عن إنستغرام، خرجت الفنانة هيفا وهبي عن صم تها لتوضح لجمهورها ما حدث معها.

في التفاصيل، كشفت ھیفا أن عطلا تقنيا كان وراء اختفاء حسابها على موقع “إنستغرام”، وذلك في تغريدة نشرتها عبر تويتر.

وقالت: “بينما كنت أستمتع بردود فعلكم على حفلي الأخير بالسويد عبر منشوراتكم على إنستغرام، لاحظت أن حسابي قد تعرّض لعطل تقني”.

كذلك أكدت هيفا أن فريقها تواصل مع المسؤولين من أجل إصلاح المشكلة وإعادة الحساب مجددا دون أن تغيير أي شيء من محتواه أو فقدانه.

وبالفعل، عاد حساب الفنانة بعد ساعات من الاختفاء.

وكانت الأنباء قد راجت في الآونة الأخيرة عن أن خلافا ما نشب بين الفنانة هيفا وهبي ومدير أعمالها محمد وزيري إثر استقالته وهو ما استدعى إيقاف حسابها على انستغرام.