هيفاء وهبي تتمسك بالموضة الجريئة

تحرص النجمة هيفاء وهبي، على الابتعاد عن التصاميم المبالغ فيها، وتحرص على اختيار صيحة الفساتين الفاخرة، التي تبرز من خلال الشق الجانبي.

ذكرت مجلة “هي” إن هيفاء وهبي، تتجه نحو الموضة الجريئة، التي لا تتخلى عنها وتتمايل بها بطرق متعددة.

ويعتمد تصميم هذه الفساتين على الشق الجانبي على الطريقة، التي ظهرت بها النجمة هيفاء وهبي، وتكون ضيقة وجرئية، بحسب ما ذكرته المجلة.

وتعتمد النجمة هيفاء وهبي، على موضة الفساتين الضيقة، التي تبرز نحافة خصرها، حيث تتألق في الآونة الأخيرة، مستخدمة فساتين مع التصاميم الملونة والأقمشة البراقة بحبيبات ذات الشق الجانبي العالي والجريء لتحديد مفاتن الجسم خصوصا اللمعة الساحرة.

وذكرت المجلة إن الفستان المرجاني الفاتح، من أجمل الفساتين التي ظهرت بها هيفاء وهبي، مع الحبيبات البراقة التي تبرز على كامل التصميم، بالإضافة إلى الشق الجانبي العالي البارز من جهة واحدة.

وظهرت هيفاء وهبي أيضا، بالفستان النيلي، المفرغ من كل الجوانب مع قصة الصدر الجريئة، إلى جانب الفستان البنفسجي بقصته الملكية.

ويمتلك الفستان التول المنسدل بطبقات متتالية مع الشق الجانبي بكثير من التميز.