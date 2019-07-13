هل سمعت بالرجيم الشمسي؟.. اليك طريقة تطبيقه

يمكن خسارة الوزن وحرق الدهون واستعادة الرشاقة بطرق مختلفة. وابرزها اتباع نظام غذائي متوازن وصحي وممارسة الرياضة بشكل منتظم.

لكن يمكن ايضاً الاستفادة من بعض انواع الرجيم التي تساعد على ذلك من دون اي مضاعفات سلبية. ومنها الرجيم الشمسي الفعال جداً في نسف الدهون بالنسبة الى كل من يريد خسارة الوزن الزائد في مدة قصيرة.

حيث تريد الكثيرات خسارة الوزن ليس من اجل نحت الجسم واستعادة الرشاقة فقط، بل من اجل الحفاظ على الصحة ايضاً. وهذا ما يمكن الرجيم الشمسي أن يساعد على تحقيقه.

فلدى كل شخص نظام بيولوجي يمكنه من اتباع بعض العادات مثل النوم او تناول الطعام في ساعات محددة.

ويسمى هذا ايقاع الساعة البيولوجية التي يجب اتباع حركتها من اجل الحصول على بعض الفوائد ومنها نسف الدهون التي تتراكم في مناطق مختلفة من الجسم.

ولهذا ينصح باتباع الرجيم الشمسي الذي ابتكره خبيرا التغذية الإيطاليان ماورو توديسكو وباولو ماركوني.

وهو يقوم على اختيار الوقت الصحيح للأكل والراحة والنوم من اجل تجنب تجمع الدهون في الجسم واستهلاك عدد كبير من السعرات الحرارية.

كيفية خسارة الوزن بالرجيم الشمسي؟

يساعد هذا الرجيم على خسارة الوزن بفعالية لوقت طويل.

وفي هذه الحالة يجب الاهتمام بوجبة الفطور لأنها تزود الجسم بالطاقة التي يحتاج اليها خلال النهار للقيام ببعض النشاطات مثل العمل والرياضة وخصوصاً في حال مرور 10 ساعات قبل ذلك من دون تناول الطعام. فعدم الأكل في الصباح يدفع الجسم الى مراكمة الدهون وهو ما يسبب بطء عملية الايض وبالتالي اكتساب الوزن.

ولهذا حدد مبتكرا الرجيم الشمسي انواع الاطعمة التي يمكن تناولها بحسب ساعات النهار.

الخبز، البسكويت الخفيف، الحبوب، الارز والمعكرونة: بين 7 صباحاً و3 بعد الظهر.

الخضار المتنوعة باستثناء الطماطم، الفاصولياء الخضراء، الشمندر، الجزر: بين 10 صباحاً و12 ظهراً.

البقوليات، البطاطا، الطماطم، اللوبياء، الملفوف: بين 12:30 و3 من بعد الظهر.

اللحوم الخالية من الدهون، منتجات حليب، الاسماك، البيض: بين 10 صباحاً و9 مساء.

الفراولة، التفاح، الاناناس، الشمام، البرتقال، البطيخ، الغريب فروت، الكيوي، الاجاص، الدراق: حتى الساعة 5 من بعد الظهر.

المانغا، الموز، الفواكه وخصوصاً الافوكادو والفواكه المجففة: حتى الساعة 12 ظهراً.انتهى