هل تعانين من الدهون الزائدة؟ اليك هذا المشروب الساخن

هل تعانين من تراكم الدهون في مساحة البطن والأرداف؟ هل تواجهين صعوبة في التخلص من تلك الدهون رغم اتباع حمية غذائية صارمة؟ سنعرض عليك حلاً سهلاً وفعالاً جداً لحرق الدهون المتراكمة في الجسم. إنه شاي العسل والقرفة.

اغلي مقدار ملعقتين من القرفة في كوب من الماء. اتركي القرفة منقوعة لمدة 15 دقيقة في الماء المغلي، ثم أضيفي مقدار ملعقة واحدة من العسل.

تناولي هذا المشروب بارداً كل صباح ومساء، وسوف تذهلين بكيفية اختفاء الدهون التي كانت متراكمة في جسمك.

فالقرفة غنية بالمنغنيز والحديد والكلسيوم والألياف، مما يجعلها ممتازة لتفعيل الجهاز الهضمي والتخلص من الكتل الدهنية المتراكمة. كما تساعد القرفة على خفض الكولسترول السيء والتريغليسيريد، مما يحول من دون تراكم الكتل الدهنية في الجسم.

أما العسل فيساعد أيضاً على حرق الوحدات الحرارية والدهون الزائدة في الجسم لأنه يحفز على إنتاج الغلوكوز، الذي يحافظ على المستويات العالية للسكر في الدماغ ويساعدها على إفراز الهرمونات التي تحرق الدهون.