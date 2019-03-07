هل تسبب زواج أنغام بأزمة لها مع أصالة؟

جدل كبير أثارته زيجة الفنانة أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، تلك الزيجة التي تم تسريب أخبارها بالتزامن مع طرح ألبوم أنغام الجديد قبل أن تتكشف فصول القصة واحدا تلو الآخر، لتأتي المفاجأة في الأنباء التي ترددت عن خلاف وقع بين أنغام وأصالة بسبب هذه الزيجة.

للوهلة الأولى يبدو الأمر غير مترابط، في ظل العلاقة القوية التي تجمع أنغام بزميلتها، وبالتالي لن يكون زواج أنغام سببا في إفساد الأمر، غير أن زواج أنغام من أحمد إبراهيم المتزوج من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج أصالة، قد يساهم بكشف تفاصيل المشكلة.

تلك الأنباء زاد من سخونتها ما حدث بين الثنائي عبر “إنستغرام”، حيث أوقفت أصالة متابعة أنغام، وهو نفس ما قامت به أنغام، ليحيط الغموض مستقبل العلاقة.

وبعد أيام من وقوع الأمر، أجرت أصالة مداخلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب عبر برنامج “الحكاية” الذي يعرض عبر شاشة “MBC مصر” مساء الأحد، لتتحدث فيها عن بعض الأمور.

وكشفت أصالة حول رؤيتها للألبومات الغنائية التي صدرت مؤخرا، عن إعجابها بألبوم أنغام كثيرا، وتحدثت عن صداقتهما، مؤكدة أن أنغام صديقة كانت وستبقى، معتبرة أن علاقتهما في الوقت الحالي “فوق المطب”، في ظل سير السيارة بأقصى سرعة، قائلة “يارب ما تنكسر”.

بعدها عاد الحديث عن الأمر بشكل غير مباشر، بعدما سألها أديب قائلا “انتي فقدتي حد الشهر اللي فات؟”، وهل من الممكن أن تصل لهذه المرحلة مع أقرب المقربين، فأجابته قائلة “مرات بوصلها حتى مع أقرب المقربين.. لكن بترك الزمن يغير لأنه أنا بني آدم بتغير طول الوقت وبغير رأيي.. وبعرف انه الإنسان وقت يكون أحد أطراف المشكلة قريب منه ما بيكون عادل.. هذا الشعور أكيد بيكون مؤقت.. في بينا ذكريات كتير رائعة”.

تلك الكلمات التي عقب عليها أديب بكونه مستعداً للتدخل من أجل إنهاء الخلاف، دون أن يذكر الثنائي اسم أنغام بشكل صريح، وهو الأمر الذي فهم من سياق الحديث.