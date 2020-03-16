هل ترغبين بتطويل شعرك بسرعة؟ اليك هذه النصائح

الشعر هو من أهم مميزات أنوثة المرأة وجمال إطلالتها، إلا أن نساء كثيرات يعانين من عدم نمو الشعر بالشكل الكافي، ما يمنعهن من التمتع بشعر طويل وجذاب. فإذا كنت تعانين من هذه المشكلة، سنعرفك في هذا المقال، الى كيفية تطويل الشعر بأفضل المكونات الطبيعية التي تمتلك قدرة كبيرة على تعزيز نمو الشعر وتغذية فروة الرأس.



الثوم والزيوت الطبيعية

إغلي في وعاء على النار بضع فصوص من الثوم وثلاث ملاعق كبيرة من كل من زيت الزيتون وزيت جوز الهند، من ثم دعي الخليط ليبرد ودلكي به جيداً جذور شعرك. حيث أن الثوم والزيوت الطبيعية غنية عن التعريف في مجال تسريع نمو الشعر.

عصير البصل

اطحني عدة حبات من البصل في الخلاط الكهربائي، واحتفظي بالعصير الناتج منها. ضعي عصير البصل على شعرك واتركيه لمدة ربع ساعة، من ثم اغسليه جيداً بالشامبو وشطفيه بالمياه الفاترة. حيث أن البصل يشتمل على الكبريت الذي يساهم في تعزيز نمو الشعر، ويعدّ عصير البصيل من أقدم الوصفات الطبيعية وأفضلها لتعزيز نمو الشعر.

الشاي الأخضر

ضعي في وعاء على النار كوباً من الماء مع حفنة صغيرة من الشاي الأخضر، وعندما يبدأ المزيج بالغليان ارفعيه عن النار واتركيه جانباً حتى يبرد. من ثم، صفيه واسكبيه على شعرك من الجذور وحتى الأطراف، مع الحرص على فرك فروة الرأس بمزيج الشاي الأخضر جيداً. اتركي المزيج على شعرك مدة ساعة من الوقت. بعدها، اشطفي شعرك جيداً بالمياه الدافئة.

زيت الجوجوبا

يُعتبر زيت الجوجوبا من أفضل الزيوت الطبيعية للعناية بالشعر وتسريع نموه، لا سيما أن لديه فاعلية مادة السيبم الدهنية نفسها، التي يفرزها شعر الإنسان. إضافة الى أن الشعر يعمل على امتصاصه بسرعة، كما أنه يتغلغل في فروة الرأس، فيغذيها ويعزز من قوة بصيلات الشعر. لذلك، واظبي على تطبيقه مرة أسبوعياً على شعرك، لمدة ساعة من الوقت.

زيت اللوز

قبل الخلود الى النوم، سخني كوباً من زيت اللوز وطبقيه على شعرك وفروة رأسك. من ثم، لفي شعرك بمنشفة واتركيه حتى صباح اليوم التالي. بعدها، اغسليه بالشامبو المناسب وشطفيه بالمياه الدافئة.

البيض

اخفقي جيداً بياض بيضتين وطبقيه على شعرك ثم اتركيه لمدة ربع ساعة، بعدها اغسلي شعرك جيداً بالماء والشامبو حتى تتخلصي من رائحة البيض على شعرك. واظبي على تطبيق هذه الوصفة بشكل منتظم للحصول على شعر طويل خلال وقت قصير.