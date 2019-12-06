هل انفصلت أصالة عن طارق العريان؟.. إعلامي مصري يكشف

بعدما بات خبر طلاق الفنانة السورية أصالة نصري من زوجها المخرج طارق العريان حديث مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، حيث انتشرت الإشاعات بشكل مكثف في ظل صمت صاحبة أغنية “كان يهمني”، رد البعض بأن الطلاق مجرد إشاعة، وهناك بعض الخلافات العائلية.

أعلن الإعلامي المصري، تامر أمين، خلال برنامجه التلفزيوني على قناة “النهار” المصرية، عن خبر انفصال الفنانة السورية أصالة نصري عن زوجها المخرج المصري طارق العريان.

وقال أمين، مساء أمس، إن الأزمة التي تمر بها أصالة حاليا، وهي انفصالها عن زوجها، كانت سببا رئيسيا في بكائها على مسرح موسم الرياض.

وكانت الإعلامية المصرية هبة الأباصيري، زميلة تامر في البرنامج، قد وصفت ما تمر به أصالة بـ “وعكة نفسية”، ليرد عليها تامر بأن أصالة انفصلت بالفعل عن زوجها.

وتابع الإعلامي المصري “في النهاية ما نقوله ربنا يهدي النفوس، ولو في إمكانية لعودتهما ياريت، ولو كان الانفصال خير لهما يبقى خلاص”.

دموع.. وصورة على “الإنستغرام”

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت منذ أيام فيديو مؤثراً للفنانة أصالة، وهي تبكي على خشبة المسرح في الرياض، خلال غنائها أغنيتها الشهيرة “ذاك الغبي”.

وفي الفيديو كانت أصالة تغني قائلة “اللي كنت أنت عيونه.. كنت أول من يخونه”، لتتوقف فجأة عن الغناء حيث لم تتمالك نفسها لتذرف الدموع أمام الجماهير.

من جهتها، لم تعلن بعد المطربة السورية عن الخبر رسميا، لكنها نشرت أمس صورة على “إنستغرام” أرفقتها بكلمات معبرة.

وقالت: “بعض المشاعر كأوراق الشّجر ، تُسقى فتتفتّح بلون أخضر غضّ ، وتُسقى فتذبلُ وتصبحُ معلّقة يائسة ممّا سيأتي ، ويأتيها الخريف فتُسقى ولكنّها قرّرت أن تيبس، وتقتلع نفسها من الغصن لتتعلّق على طرفه بطرفها، ويأتي الشتاء بالمطر فتُسقى، ولكنّها تريد أنّ تتحرّر من كلّها ومن جذورها ،نقطة من المطر تكسر ضلعاً منها، ولفحة هواء تُطيّرها ، تُفتّتها، وتُنهيها”.