هكذا تستعيدين خطيبكِ بعد الفراق

فترة الخطوبة هي مدة للتعارف والتقارب بين الرجل والمرأة، وكثرة الخلافات في أحيان كثيرة، قد تؤدي إلى كسر العلاقة بين الطرفين، وبلحظة غضب قد ينتهي كل شيء.

ولكن إن شعرتِ بأنكِ ترغبين بأن تكملي علاقتكِ معه وتنتهي بسعادة، إليكِ بعض الأمور لكي تستعيدي خطيبكِ بعد الفراق.

– عليكِ عزيزتي اكتشاف سبب المشكلة التي انفصلتِ بسببها عن خطيبِك، وهل بالفعل تريدين العودة أم مشاعر الفراق هي من تتحكم فيكِ، وهل هو الشخص الذي ترغبين بأن تكملي معه حياتكِ أم لا؟.

– ينبغي أن تنشغلي وتكوني سعيدة ومتأقلمة بحياتِك، فالرجل لا يحب المرأة الحزينة أو المملّة، فعندها سيكون الرجوع سهلًا، ومن الممكن أن يبادر هو بالرجوع إليكِ، كما أنّ هذا الأمر سيفتح لكِ الكثير من الأبواب لاكتشاف ذاتِك.

– لا تقطعي علاقتكِ بأهله، دائمًا اِبقي على علاقة جيدة مع أقاربه، وخير الأمور الوسط، فلا تقتربي أو تبتعدي كثيرًا، هذا الأمر سيجعلكِ قريبة منه دائمًا، وقد يكونون حلقة الوصل بينكما للرجوع.

– عليكِ التأكد من أنّ خطيبكِ هو أيضًا لديه رغبة بالرجوع إليكِ، فهذا سيسهّل عليكِ الأمر كثيرًا، وستدركين ذلك من خلال حديثه عنكِ لأصدقائكما المشتركين، والأقارب الذين مازال كلاكما على علاقة بهم.

– بالمناسبات الرسمية لا بأس وإن أرسلتِ له رسالة وكأنكِ صديقة، تحاولين الحفاظ على بعض الود، قد يفتح ذلك المجال للحديث.

– تحدّثي عنه بـ الكلام الطيب أمام الأشخاص الذين يعرفونه، ولا تتحدثي عن المشاكل، من دون أن تتصرفي وكأنكِ تخبرين الجميع بأنكِ تريدين العودة، كوني ذكية فقط من دون أن تفقدي كرامتكِ.