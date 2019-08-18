هكذا تخفين البقع البنيّة والتجاعيد في ثوانٍ

بعض الحيل الذكيّة كفيلة بإخفاء البقع البنيّة، التجاعيد الصغيرة، وعلامات التعب مما يُعيد إلى البشرة إشراقها ونضارتها المفقودة في ثوانٍ. تعرّفوا عليها فيما يلي:



– لإخفاء البقع البنيّة:

لتوحيد البشرة وإخفاء البقع البنيّة الناتجة عن الكلف والتعرّض للشمس، أنت بحاجة إلى قلم مصحّح بلون يميل قليلاً إلى الذهبي، بودرة شفّافة، فرشاة كبيرة، وبودرة شمس.

ابدأي بتنظيف بشرتكِ وترطيبها، ثمّ طبّقي لمسات من قلم التصحيح على الشوائب. ربّتي فوقه بأصابعكِ لكن دون مدّ المستحضر على البشرة، وثبّتي النتيجة بتمرير الفرشاة على بشرتكِ بعد تغميسها بالبودرة ثمّ طبّقي القليل من بودرة الشمس على كامل الوجه لإضفاء لمسة من اللون والانتعاش على بشرتكِ.

– لإخفاء التجاعيد:

يساعد تعزيز الإشراق على إخفاء التجاعيد وتحويل المناطق التي تغطّيها الظلال إلى مشرقة. لتحقيق ذلك، أنت بحاجة إلى مستحضر مضاد للهالات الداكنة، قلم تصحيح للعيوب، وقلم لتخطيط الحاجبين.

ابدأي بتطبيق لمسات من الكونسيلر بلون أفتح قليلاً من لون بشرتكِ على المناطق التي تظهر عليها التجاعيد. ولإنعاش النظرات، استعيني بقلم التصحيح لتطبيق لمسات تحت الحاجب وفوق زاويته الخارجيّة. ثمّ حدّدي الحاجب بثلاث ضربات من قلم التخطيط فقط: واحدة عند بدايته، الثانية في وسطه، والثالثة عند نهايته مع مدّها قليلاً وتمويه النتيجة لتبدو طبيعيّة. ولإخفاء تجاعيد بين الحاجبين، استعيني بقلم مصحّح بلون فاتح يؤمّن الإشراق ويخفي الخطوط المزعجة.

– لإخفاء علامات التعب:

يساعد كريم الأساس عند حُسن تطبيقه على إخفاء علامات التعب، كما أن إبراز العينين، والوجنتين، والشفاه يساعد كثيراً في هذا المجال. استعيني بمصل مرطّب، كريم أساس سائل، ظلال للخدّين، بودرة شفّافة، ظلال للعينين بلون عنبريّ، قلم كحل داكن، ماسكارا مكثّفة للرموش، وملمّع شفاه بلون مرجاني.

اخلطي على ظهر اليد القليل من كريم الأساس مع المصل المرطّب، واستعيني بالخليط لتوحيد بشرة الوجه. في حال بقيت بعض الشوائب ظاهرة، طبّقي عليها المزيد من كريم الأساس ولكن بطبقة رقيقة. اخلطي ظلال الخدّين مع القليل من الكريم المرطّب قبل تطبيقها على البشرة لإضفاء لمسة من الانتعاش على الوجنتين، ثمّ طبقي القليل من البودرة على كامل لوجه لتثبيت الأساس والحؤول دون لمعان البشرة.

مدّي ظلال العينين العنبريّة على كامل الجفون العلويّة، فهذا اللون مثالي لتوحيد البشرة وإخفاء الشرايين الصغيرة. ارسمي عينيكِ بقلم الكحل الداكن، وكثّفي رموشكِ بالقليل من الماسكارا. أما للحصول على لمسة إشراق على الشفاه فاختاري ملمّعا بصيغة مرطّبة وبلون مرجاني مشرق.