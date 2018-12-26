هكذا تخفين البثور الطارئة على بشرتكِ

البثور المزعجة لا تظهر فقط على وجوه المراهقات اللواتي يعانين من حب الشباب، ولكن يمكنها أن تعكّر صفو بشرة أيّ منا لتشكّل مفاجأة غير سارّة خاصةً عندما نتحضّر لمناسبة مهمّة. إليكنّ فيما يلي حلولاً بسيطة لإخفائها بوسائل سهلة وعمليّة:

– حضّري بشرتكِ قبل الماكياج:

يشكّل تحضير البشرة مرحلة أساسية لتمويه عيوبها. ابدئي بتنظيف بشرتكِ وترطيبها بالمستحضرات المناسبة لطبيعتها. يمكنكِ استعمال كريم مرطّب ملوّن يوحد البشرة أو استعمال بي بي كريم يساعد على إخفاء كافة العيوب بما فيها البثور، وإضفاء الإشراق على بشرتكِ.

– استعملي قلماً مصححاً:

إذا كان لون البثور يميل إلى الأحمر، يُنصح بالاستعانة بفرشاة صغيرة لتطبيق مستحضر تصحيح باللون الأخضر عليها. كما يمكن تطبيق المستحضر بالإصبع وتربيته جيداً حتى اختفاء اللون الأحمر. أما إذا كانت البثور غير حمراء أو تغطّيها طبقة جافّة، فمن الأفضل تمويهها بواسطة المستحضر المضاد للهالات الداكنة. وفي الحالتين يجب تطبيق المستحضر مباشرةً على البثور وتمويهه جيداً لكيّ لا نزيد من حدّة المشكلة بدل إخفائها.

– استعيني بكريم الأساس:

لإخفاء البثور بواسطة كريم الأساس يجب اختياره باللون الأقرب إلى لون بشرتكِ. اختاريه بصيغة سائلة وطبّقيه بواسطة الفرشاة على البشرة لتسهيل مدّه والحصول على نتيجة طبيعيّة في هذا المجال.

– اعتمدي على البودرة لتثبيت النتيجة:

تساهم البودرة المعدنيّة في إخفاء اللمعان المزعج للبشرة. استعملي لتطبيقها فرشاة كبيرة تمررينها على كامل الوجه مع التركيز بشكل أساسي على المنطقة الوسطيّة من الوجه الممتدة من الجبين باتجاه الأنف والذقن. فمن شأن ذلك أن يساعد على تثبيت كريم الأساس وإخفاء البثور.

– الصح والخطأ في مجال إخفاء البثور:

• يعتقد البعض أن وضع طبقة سميكة من الماكياج فوق البثور يساعد على إخفائها، ولكن في الحقيقة النتيجة تكون عكسيّة في هذه الحالة إذ تجعل البثور بارزة أكثر.

• من الضروري الاهتمام بمكوّنات المستحضرات التي نضعها فوق البثور، إذ يمكن لبعضها أن يتسبّب في تفاقم المشكلة بدل إخفائها. استعيني بمستحضرات ماكياج سبق أن خضعت لاختبارات طبيّة ومرفقة بإشارة إلى أنها لاتسبّب ظهور البثور.

• تعتمد الوقاية من ظهور البثور على الاهتمام بنظافة البشرة، وبتبنّي نظام غذائي فقير بالدهون والسكريّات، بالإضافة إلى استعمال المستحضرات المناسبة لطبيعتها.