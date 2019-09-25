هكذا تحافظين على شعر جميل ونظيف لفترة أطول

إذا كنتِ تعانين من مشكلة اتساخ شعركِ بسرعة بعد غسله نتيجة ارتفاع نسب التلوّث والرطوبة في الجو والإفراط في استعمال أدوات التمليس، بالإضافة إلى وضع يديكِ على شعركِ باستمرار، فاعلمي أن هناك مجموعة من الحيل التي يمكن أن تحافظ على نظافة الشعر لفترة أطول. تعرّفي عليها فيما يلي واختاري منها ما يناسبك.

اختاري شامبو ناعما

يساعد استعمال الشامبو الناعم والمناسب لطبيعة الشعر في الحفاظ على توازن فروة الرأس مما يخفّف من إفرازاتها الزهميّة وبالتالي من اكتساب الشعر مظهراً دهنياً يدفعكِ إلى المسارعة لغسله.

بدّلي نوع الشامبو

يعتاد الشعر على خصائص الشامبو الذي نستعمله باستمرار تماماً كما تعتاد البشرة على الكريمات التي نستعملها. فلا تترددي في تبديل ماركة الشامبو التي تستعملينها بين الحين والآخر، هذا ما سيؤمّن لشعركِ عناصر جديدة تمدّه بالحيوية والإشراق.

تجنّبي السيليكونات

تتمّ إضافة السيليكونات إلى مستحضرات العناية بالشعر لجعله أكثر نعومة ولمعاناً، ولكن على المدى الطويل يتحوّل الشعر بسببها إلى دهنيّ وفاقد للحيوية. لذلك ننصحكِ بتجنّب أنواع الشامبو والبلسم والرذاذ التي تحتوي على سيليكون أو الاكتفاء باستعمالها بشكل استثنائي.

استعيني بالشامبو الجاف

يُعتبر الشامبو الجاف مستحضر العناية الأكثر عمليّة، فهو ينظّف الشعر دون تبليله ويسمح بجعل الفترة الفاصلة بين شامبو وآخر أكثر طولاً. كما يساعد بإعادة الحيوية إلى الغرة في دقائق ويضفي حجماً على الشعر الرقيق والناعم.

استعملي بودرة الأطفال

استعيني ببودرة الأطفال لرشّها على الشعر كبديل عن الشامبو الجاف. ضعي القليل منها بين كفّيكِ ثم مرريهما على المناطق التي يظهر فيها الشعر على أنه دهنيّ. انتظري بضع ثوانٍ ثمّ سرّحي شعركِ للتخلّص من بقايا البودرة وستلاحظين أنه استعاد حيويته وكثافته.

تجنّبي تطبيق مستحضرات العناية على جذور الشعر

تجنّبي تطبيق البلسم والقناع على جذور الشعر، فمن شأن ذلك أن يثقله ويزيد من الإفرازات الزهميّة التي تجعله يبدو دهنياً. اكتفي بتطبيق هذه المستحضرات على طول الشعر والأطراف فقط وأبعديها عن الجذور على أن يتم شطفها جيداً بعد تركها لبضع دقائق عليه.

استعيني بأقنعة الطين

تساعد الأقنعة الغنيّة بالطين في تنظيم إفرازات فروة الرأس وإعادة التوازن إلى ألياف الشعر. جرّبي قناع الطين الأخضر وطبّقيه على جذور الشعر قبل الشامبو للتخفيف من إفرازات فروة الرأس وحماية الشعر من الغسل المتكرر.

لا تترددي في استعمال الغسول المغربي والحنّة

يساعد تطبيق الغسول المغربي والحنة على الشعر في تنظيم إفرازات فروة الرأس والتخلّص من مظهر الشعر الدهني. يعمل الغسول المغربي على تنقية فروة الرأس وتنشيط الشعر. واختاري الحنة بدون لون إذا كنتِ ترغبين بالحصول على فوائدها دون تغيير لون شعركِ.

جرّبي المستحضرات الغنيّة بطين البحر الميت

تتميّز مستحضرات العناية بالشعر التي تحتوي على طين البحر الميت بغناها بالمعادن والفيتامينات المفيدة للشعر. وهي تتوفر على شكل شامبو وبلسم وقناع، وتعمل على تنظيم إفرازات فروة الرأس. اختاري منها الأنواع التي تناسب نوع شعركِ ومتطلّباته.

استعيني بزيت الليمون الأساسي

يتميّز الليمون بفوائده العديدة فهو: مزيل للسموم، مطهّر، قابض للمسام، منشّط، ومنعّم. سوف تجدين زيت الليمون الأساسي في متاجر بيع المستحضرات الطبيعيّة، احرصي على إضافة بضع قطرات منه إلى مستحضرات العناية بالشعر التي تستعملينها لتنقية فروة الرأس بشكل طبيعي.

اشطفي شعركِ بخل التفاح

تكتسب مياه شطف الشعر الأهمية نفسها التي يكتسبها اختيار الشامبو المناسب. أضيفي ملعقتين من خل التفاح إلى مياه شطف الشعر لإبطال مفعولها الكلسي وجعلها أكثر نعومة على الشعر. ويساعد الخل أيضاً في جعل الشعر أكثر حيوية ولمعاناً.

حضّري قناعاً منزلياً

استعيني بقناع منزليّ يعيد التوازن إلى فروة الرأس. لتحضيره اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الأرغان مع الكمية نفسها من زيت الجوجوبا وبضع قطرات من زيت الليمون الأساسي. دلّكي الخليط على فروة رأسكِ واتركيه لمدة نصف ساعة قبل غسل شعركِ بالشامبو الذي تستعملينه عادةً.