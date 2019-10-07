هذه هي أكثر التقنيات فعالية لعلاج البقع الداكنة

63 بالمئة من البقع الداكنة التي تظهر على البشرة تكون ناتجة عن التعرّض للشمس من دون حماية، و13 بالمئة منها ناتجة عن الشيخوخة. أما العلاجات التي تقضي على هذه المشكلة التجميليّة الشائعة فعديدة وأبرزها: الكريمات المفتّحة، الأزوت السائل، اللايزر، العلاج بالضوء… وهي جميعها تقضي على البقع بشكل نهائي.

– ما هو سبب ظهور هذه البقع؟

يدلّ ظهور البقع الداكنة على استهلاك قسم من قدرة البشرة على تحمّل الشمس. وهي في هذه الحالة تظهر عليها اضطرابات في آليّة إنتاج وتوزيع الميلانين مما يؤدّي إلى ظهور بقع بنيّة على سطح البشرة. تكون هذه البقع مختلفة عن النمش الذي يكون مصدره وراثياً وتزداد حدّته لدى التعرّض للشمس.

تختلف البقع الداكنة أيضاً عن الكلف أو قناع الحمل الناتج عن تبدّلات هرمونيّة، والذي يزول في الأشهر الستة التالية للولادة. ولكنه في بعض الحالات يستقرّ على البشرة حتى في حال عدم التعرّض للشمس.

– كيف يتمّ التعرّف على هذه البقع؟

يكون شكل البقع الداكنة عادةً منتظماً وهي تظهر على المناطق الأكثر تعرضاً للشمس، ويتراوح لونها بين البيج الداكن والبني. تطال هذه البقع الوجه (خاصةً الجبين والخدين)، منطقة أعلى الصدر، الذراعين، وحتى الساقين. أما قناع الحمل، فيزداد حدّةً أيضاً مع التعرّض للشمس ولكن بقعه تكون غير متناظرة، بلون القهوة بالحليب، وتطال بشكل أساسي أعلى الجبين، الصدغين، الخدين، وأحياناً أعلى الشفة العليا.

تظهر البقع الداكنة عادةً حوالى الأربعين وأحياناً حتى في الثلاثين، كما أنها تطال البشرات الفاتحة بشكل أساسي. هذا لا يعني أن البشرات الداكنة محميّة منها كونها تتعرّض بشكل أكبر للشمس دون حماية مما يعرّضها للبقع. كما أنها أكثر عرضة لظهور الكلف وقناع الحمل.

– ما هي أفضل التقنيّات المضادة للبقع؟

التقنيات المستعملة في معالجة هذه البقع عديدة، أما أكثرها فعالية فهي التالية:

• الكريمات المضادة للبقع:

تركيبة هذه الكريمات تكون غنيّة بالعناصر الفعّالة المفتّحة للبشرة. وهي تبطل مفعول التيروسين، أي المادة التي تسبق إنتاج الميلانين، كما أنها تتمتع بمفعول مقشّر للخلايا الميتة عن سطح البشرة. يتمّ استعمال هذه الكريمات لدى ظهور البقع، وذلك مرة أو مرتين في اليوم ولمدة شهرين على الأقل للحصول على النتائج المرجوّة.

• الأزوت السائل:

يشكّل استعمال الأزوت السائل وسيلة قديمة أثبتت فعاليتها في علاج البقع. يقوم طبيب الجلد بتطبيق الأزوت السائل التي تبلغ حرارته – 190 درجة على البقع، فتتكوّن عليها قشرة في الساعات الـ24 التالية لتزول خلال 3 أسابيع.

يناسب هذا العلاج البقع الداكنة السطحيّة والمتفرّقة، أما تطبيقه فغير مناسب في حالة البقع الصغيرة المجتمعة أو حتى قناع الحمل. يمكن لبقع بيضاء صغيرة أن تظهر حول المناطق المعالجة بالأزوت السائل خاصةً على اليدين ومنطقة أعلى الصدر.

• اللايزر:

يتميّز اللايزر بمفعوله القوي في هذا المجال، إذ إنه يذوّب حبيبات الميلانين بجلسة واحدة دون أن يتسبب بأي حروق على البشرة. أما القشور الصغيرة التي تظهر على الجلد بعد العلاج فتزول خلال أسبوع. يُنصح بتجنّب البرونزاج قبل تطبيق هذا العلاج، والامتناع عن التعرّض المباشر للشمس بعد العلاج باللايزر لمدة شهر بالإضافة إلى استعمال كريم حماية من الشمس بنسبة حماية مرتفعة.

• العلاج بالضوء:

يناسب العلاج بالضوء البقع التي تطال ظهر اليدين ومنطقة أعلى الصدر. وهو مفيد جداً في حالة البشرات الحسّاسة. تقوم الموجات الضوئيّة بتدمير البقع الداكنة بشكل تدريجي، أما القشور التي تظهر بعد هذا العلاج فتكون أقل حدّة من القشور التي تظهر بعد تطبيق اللايزر وهي تزول في مدة أقصاها عشرة أيام.

يساهم العلاج بالضوء أيضاً في القضاء على الاحمرار والعدّ الوردي كما أنه يوحّد البشرة. يُنصح بتجنّب التعرّض للشمس قبل هذا العلاج، أثنائه، وبعده لمدة شهر مع تطبيق كريمات حماية من الشمس خلال هذه الفترة.

• العلاج بالتقشير:

يتميّز بكونه مفيد للتخلّص من الكلف وقناع الحمل، وهو يزيل الطبقة الطبقة السطحيّة من البشرة ويحتاج إلى تجنّب التعرّض المباشر للشمس في الأشهر الثلاثة التالية للعلاج.