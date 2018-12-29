ديسمبر 29, 2018

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

هذه عقوبة مدرّسة صينية وخزت الأطفال الصغار بالإبر

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فى :شؤون المرأة
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هذه عقوبة مدرّسة صينية وخزت الأطفال الصغار بالإبر

أصدر القضاء الصيني حكما بالسجن 18 شهرا على مدرّسة في روضة أطفال كانت تعمد لوخز تلاميذها بالإبر، بحسب ما أعلنت محكمة في بكين، الجمعة.

وأثارت قضية هذه المدرّسة، #ليو_يانان، ضجّة دفعت الحكومة لفتح تحقيق في روضات الأطفال الخاصة العام الماضي.

ومُنعت المدرّسة البالغة 22 عاما من مزاولة أي عمل مع القاصرين بعد خروجها من السجن بخمس سنوات.

وكانت الشرطة أوقفتها آخر العام 2017 بعد تلقي شكاوى من أولياء التلاميذ، وتمت إدانتها بتهمة إساءة معاملة أطفال.

وقالت المحكمة إن المدرّسة “انتهكت أخلاقيات المهنة وواجبها باستخدام إبر لإيلام الأطفال وهو ما يؤدي إلى ضرر جسدي ونفسي”.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بتعليقات وصفت العقوبة بأنها مخفّفة جدا.

وقبل أشهر من تكشّف هذه القضية، انتشرت صور تظهر مدرّسا يلقي طفلا على سرير، وآخر يركل طفلا في المؤسسة نفسها.

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