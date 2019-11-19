هذه الوظائف تعرض النساء لخطر الإصابة بأمراض القلب

بينما يرجع الأطباء خطر الإصابة بأمراض القلب إلى أسباب كالحمية الغذائية غير الصحية، ونقص النشاط البدني، والتدخين، فإن هناك عامل لا يلقى على كثير من الانتباه، وهو مهنة الفرد.

وأشارت دراسات أخيرة إلى وجود علاقة بين مهنة الشخص وبين ازدياد خطر الإصابة بأمراض القلب ومشاكل الأوعية الدموية.

وقد وجدت دراسة أجريت على مجموعة من الأشخاص في اليابان، أن الأشخاص الذين يحتلون مناصب إدارية معرضين لنسبة خطر بأمراض القلب بشكل أعلى، بغض النظر عن طبيعة العمل.

وكانت دراسة لجمعية القلب الأميركية قد كشفت عن وجود ارتباط بين أمراض القلب عند النساء وبين وظائف ومهن معينة.

وقد فحصت الدراسة أكثر من 65 ألف امرأة متوسط أعمارهن 63 عاما وقد بلغن سن انقطاع الطمث، ووجد الفريق أن 13 بالمئة من النساء يعانون ضعفا في صحة القلب.

ووجدت الدراسة أن هناك ارتباط بين وظائف معينة وبين زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الشريحة التي أجريت عليها الدراسة.

وأظهرت الدراسة أن النساء اللائي يمتهن العمل الاجتماعي كن معرضات إلى مشاكل بالقلب بنسبة 36 بالمئة عن بقية المهن، فيما وصلت النسبة إلى 33 بالمئة عند اللائي يعملن كعاملات صرافة في متاجر التجزئة.

كما تصل نسبة خطر الإصابة عند الممرضات، والطبيبات النفسيات، والممرضات بالمنازل إلى 16 بالمئة. أما بين هذه المهن فكانت الممرضات هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 16 بالمئة عن البقية.

كما ربط الفريق بين بعض الوظائف وبين انخفاض نسبة الإصابة بأمراض القلب، مثل سماسرة العقارات، ومندوبات المبيعات، حيث يقل خطر الإصابة لديهن بنسبة 24 بالمئة، فيما تقل النسبة لدى المساعدين الإداريين بنسبة 11 بالمئة.