هذه الكمية التي تحتاجونها من مستحضرات العناية بالوجه

إذا كنت تتسألين ما هي الكمية المناسبة للاستعمال من مستحضرات العناية بالوجه للحصول على النتيجة المرجوة، فاعلمي أنه لكل مستحضر في هذا المجال كمية محددة يجب التقيد بها لتؤمني لبشرتك الفوائد التي تحتاجها. تعرفي عليها فيما يلي:



كريم النهار: مقدار حبتين من البن

يتميز الجيل الجديد من كريمات النهار بتركيزه بالمكونات الفعالة، ولذلك فإن كمية صغيرة منه تكون كافية لتأمين حاجة البشرة من الترطيب. طبقي مقدار حبتين من البن على بشرتك من هذا الكريم، وإذا شعرت أنها بحاجة إلى مزيد من الترطيب يمكنك إضافة المزيد منه.

تذكري دائماً أن عدم تطبيق الكمية الكافية من هذا المستحضر يحرم البشرة من الحصول على حاجتها من الترطيب في هذا المجال، أما الإفراط بتطبيقه فيمكن أن يترك على البشرة طبقة دهنية مزعجة تحول دون ثبات الماكياج. أما عند تطبيق كريم نهار مزود بعامل حماية من الشمس فمن الأفضل استعمال كمية أكبر من المعتاد للتأكد من أن المستحضر أمن للبشرة حاجتها من الترطيب والحماية.

المنظف: مقدار حبة من البندق

أنت تحتاجين عادة إلى كمية من المنظف تكون أقل مما تعتقدين خاصة إذا كان هذا المستحضر يتحول إلى رغوة عند تفاعله مع الماء. يكفي استعمال مقدار حبة بندق من المنظف، فالمستحضرات الراغية تحتوي عادة على مكونات تجفف البشرة ولذلك يجب استعمالها باعتدال. ولكن لا تقللي كثيراً من الكمية المستعملة حتى تؤمني الهدف المرجو منها في مجال تنظيف البشرة وإزالة الشوائب وآثار الماكياج.

عند استعمال حليب منظف للوجه، يُنصح بتطبيقه على دوائر قطنية رطبة يتم مسح البشرة بها، فذلك يساعد على بقاء المستحضر على سطح الدائرة القطنية واستعمال كمية أقل منه.

كريم محيط العينين: مقدار حبتين من الصنوبر

عندما تدمع العينين بعد تطبيق الكريم المخصص لمحيطها فهذا يعني أنك تستعملين كمية كبيرة منه. تذكري دائماً أن بشرة محيط العينين رقيقة جداً ولذلك فهي لا تحتاج من هذا المستحضر سوى لمقدار حبة من الصنوبر لكل عين.

إن عدم استعمال الكمية الكافية من كريم محيط العينين قد يتسبب في جفاف هذه المنطقة وظهور التجاعيد عليها. طبقي هذا الكريم على العظمة المحيطة بالعين لتجنب وصوله إلى داخلها، على أن يتم وضعه بتقنية التربيت بواسطة البنصر من الأنف باتجاه الزاوية الخارجية للعين مما يساعد في تنشيط الدورة اللمفاوية ويصرف السوائل والسموم المتراكمة في هذه المنطقة.

المصل: مقدار حبة ذرة

إن الصيغة السائلة للمصل تجعل من كمية صغيرة منه قادرة على تحقيق النتائج المنتظرة. إن مقدار حبة بازيلا من المستحضر كفيلة بتأمين عناية لكامل الوجه، أما الإفراط في استعماله فممكن أن يؤدي إلى تحسس البشرة نظراً لغناه بالعناصر الفعالة.

إن اختيار مقدار حبة ذرة من هذا المستحضر كفيل بأن يؤمن للبشرة حاجتها القصوى من هذا المستحضر، أما عند اختيار المصل من عائلة الكريم الذي تستعملينه، فيصبح مفعول هذين المستحضرين متكاملاً بشكل مثالي.

كريم الليل: مقدار حبة من التوت

يكون كريم الليل عادة أكثر سماكة وكثافة من كريم النهار كونه يحتوي على مكوّنات مغذية تساعد البشرة على ترميم نفسها خلال الليل. ولكن وضع طبقة سميكة من هذا المستحضر من شأنه أن يؤدي إلى اختناق مسام الجلد فيما وضع طبقة رقيقة جداً لا يؤمن للبشرة ما تحتاجه من عناصر كي تتجدد بالشكل المناسب.

تبلغ حاجة بشرتنا من هذا المستحضر مقدار حبة من التوت على أن يتم تطبيقه قبل حوالي 10 دقائق من الذهاب إلى الفراش حتى لا نفقد قسماً منه على الوسادة. تذكروا أن عملية تصنيع الكولاجين في البشرة تكون ناشطة خلال الليل مما يعني أن مفعول كريمات الليل التي تشد البشرة يكون مضاعفاً في هذا الوقت.

القناع: مقدار حبة طماطم كرزية

يتم وضع القناع على البشرة بطبقة ظاهرة، أما الكمية المناسبة في هذا المجال فتوازي حبة من الطماطم الكرزية لمنطقتي الوجه والعنق مع تجنب منطقة محيط العينين.

إن احترام وقت تطبيق القناع ضروري، فتركه لفترة طويلة قد يتسبب في تحسس البشرة خاصة إذا كان هذا المستحضر يحتوي على مواد مثل الطين أو حوامض الفاكهة.

يمكن للأقنعة المرطبة أن تحل مكان كريم الليل أحياناً، على أن يتم في هذه الحالة اعتماد مقدار حبة التوت المعتمد لتطبيق كريم الليل خاصة أن ترك هذا المستحضر طوال الليل على البشرة يفرض استعماله بطبقة رقيقة جداً.