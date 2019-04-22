هذه العوامل تؤثّر على سرعة نموّ الشعر

تعرّفوا على هذه العوامل فهي تؤثّر على سرعة نموّ الشعر

إذا كنتِ تلاحظين أن شعركِ لا ينمو بالسرعة المطلوبة، فاعلمي أن هناك بعض العوامل المؤثّرة في هذا المجال. واكتشفي فيما يلي الحلول لتعزيز نموّ شعركِ بأسرع وقت ممكن.

ينمو الشعر عادةً من جذوره المتواجدة تحت فروة الرأس والمتصلة بالجريب الذي تولد فيه. ويقوم الدم بتغذية جريبات الشعر ولذلك فإن تكوينه يلعب دوراً مهماً في سرعة نموّه. والملاحظ أنه عندما يتعرّض الشعر للتعب والتلف فإن عمليّة نموّه تصبح بطيئة. ولكن هناك بعض الحيل التي تساهم في تسريع هذه الآليّة.

تعرّفي على أبرزها فيما يلي:

قصّ الأطراف ضروريّ لتعزيز نموّ الشعر

تعتمد الخطوة الأساسيّة لتعزيز نموّ الشعر على قصّ أطرافه عندما تكون متقصّفة. فالقصّ في هذه الحالة يعزّز كثافة الأطراف وينشّطها مما يجعل الشعر يبدو قويّاً وجميلاً. يُنصح أيضاً باختيار قصة تُضفي الحيوية على الشعر بانتظار نموّه بشكل أسرع، كما يمكن الخضوع لعلاج في صالون تصفيف الشعر يُطبّق على الجذور لجعلها تبدو أكثر سماكة وكثافة.

نظام غذائي متوازن لشعر صحّي

لتعزيز نموّ الشعر، من الضروري الاهتمام بتبنّي نظام غذائي متوازن والتركيز على تناول الأطعمة التي تُسرّع في هذا النموّ. ركّزي على تناول البيض، الخضار الخضراء، المحار، البطاطا الحلوة، الفاصوليا، الفاكهة والخضار الغنيّة بالفيتامين C (الليمون، البروكولي، والفريز)، الأطعمة الغنيّة بالسيليس المعدني (الموز، العنب، النخالة)، الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 مثل الأسماك الدهنيّة (السلمون، الأنشوفة، السردين، الرنكة)، الجوز، والزيوت النباتية.

تعمل هذه الأطعمة على تعزيز نموّ الشعر، وهي تؤمّن له الحيوية والبريق. ومن الأسرار الأخرى المفيدة في هذا المجال يذكر الخبراء تناول ما يكفي من الماء لترطيب الجسم من الداخل والحصول على ساعات كافية من النوم. كما تساهم إضافة الخميرة إلى الأطعمة التي تتناولينها في تعزيز نموّ الشعر أيضاً.

تقشير الشعر والاستعانة بزيت الخروع

يساهم تقشير فروة الرأس في فتح مسامها مما يساعد في تعزيز نموّ الشعر. يكفي خلط القليل من الملح الخشن مع بعض الزيت النباتي لتحضير مقشّر منزليّ يُعطي نتائج فعّالة في هذا المجال. كما يُنصح بتدليك فروة الرأس بشكل دوريّ لتنشيط دورتها الدمويّة مما يساهم نموّ الشعر بشكل أفضل.

يشكّل زيت الخروع أحد الزيوت النباتية المفيدة جداً في مجال العناية بالشعر، فهو يرطّبه، يزيده سماكة، ويُعزّز نموّه. ومن الأقنعة المنزلية المفيدة جداً في هذا المجال خليط من زيت الزيتون والبيض يتمّ تطبيقه على طول الشعر وأطرافه مع تجنّب الجذور حتى لا تصبح دهنيّة. يُترك هذا القناع لمدة 3ساعات على الشعر قبل تفويحه بالماء ومن ثمّ غسله بالشامبو الذي تستعملينه عادةً.

ينصح خبراء العناية بالشعر باستعمال أنواع الشامبو المقوّي الغنيّة بالكيراتين بالإضافة إلى المستحضرات التي تغلّف الشعر وتجعله أكثر قوة. وهم يوصون بإنهاء شطف الشعر بالماء البارد لتنشيط الدورة الدمويّة وتعزيز نموّ صحيّ وسريع للشعر.

التسريحة المناسبة لتعزيز نموّ الشعر

يشكّل الصبر شرطاً ضرورياً لتعزيز نموّ الشعر، ولكن بانتظار أن تتحقق الأحلام في هذا المجال يُنصح باعتماد تسريحة الضفائر الرخوة كونها تحمي الشعر من الاعتداءات الخارجيّة أثناء نموّه. تذكّروا أيضاً أن لكلٍ منّا الطول الأقصى الذي يمكن أن يصل إليه الشعر، وإذا كان هذا الطول يصل إلى وسط الظهر لدى البعض فإنه قد يصل إلى أسفل الظهر لدى البعض الآخر خاصةً أن العوامل الوراثيّة ونوعيّة الشعر هي من العناصر المؤثّرة في هذا المجال.