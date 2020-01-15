هذه الحلول تعتبر الأفضل لتوحيد البشرة وإزالة البقع

يمكن للكريمات المفتّحة للجلد أن تكون مفيدة لتوحيد البشرة والتخفيف من حدّة البقع الظاهرة عليها، ولكنها لا تقدّم في معظم الأحيان حلولاً جذريّة. ولذلك تصبح الحاجة ملحّة للجوء إلى تقنيّات أخرى يتمّ تطبيقها في العيادات التجميليّة وتؤمّن نتائج مثاليّة في هذا المجال. تعرّفوا عليها فيما يلي.

– التقشير بحوامض الفاكهة:

يتميّز هذا التقشير بكونه سطحياً، وهو يحتوي على نسبة من الحوامض تتراوح بين 50 و70 بالمئة مما يجعل منه وسيلة مثالية للتخفيف من البقع وتنشيط خلايا الجلد. يترافق هذا التقشير مع شعور بالوخز لمدة 3دقائق، وهو يتسبب بجفاف البشرة قليلاً ولكنه غير مؤلم.

يؤمّن هذا التقشير إشراقاً فورياً للبشرة التي تصبح موحّدة وتبدو كأنها تخلّصت من السموم التي تفقدها حيويّتها. وهو يساعد على المدى الطويل في تنشيط الكولاجين والتخفيف من التجاعيد، على أن يتمّ حماية البشرة من الشمس بعد تطبيق هذا العلاج.

خلافاً للمعتقدات السائدة، لا يتسبب هذا التقشير بتحسّس البشرة بل يعمل على زيادة كثافتها وإعادة الحيوية إليها كما أنه يخفّف من آثار حب الشباب والبقع البنيّة. ويمكن تطبيقه حتى على البشرات التي اكتسبت لوناً برونزياً جراء التعرّض للشمس. يُطبّق هذا العلاج في 4 جلسات يفصل فيما بينها حوالى أسبوعين على أن يتزامن مع استعمال منزليّ لكريم غنيّ بحوامض الفاكهة أو الفيتامينC.

– لايزر KTP:

يعمل التقشير عادةً على توحيد لون البشرة أما في حالة البقع البنيّة فيُنصح بالإستعانة باللايزر. ويؤمّن العلاج الضوئي بلايزر KTP فعالية في مجال القضاء على البقع البنيّة. إن توجيه هذا اللايزر إلى البشرة يكون مؤلماً بعض الشيء ولكنه يتمّ بضربات سريعة جداً، وهو يتسبب بظهور قشور بنيّة على المنطقة المعالجة تزول لتظهر تحتها بشرة زهريّة تستعيد لونها الطبيعي في غضون أسبوعين.

– العلاج الثلاثي:

يتميّز هذا العلاج بكونه متكاملاً من الناحية التجميليّة إذ يعتمد على تدليك لمفاويّ مصرّف يليه تطبيق مقشّر وتمرير أدوات قاشطة على البشرة، مما يؤمّن تجديدها وتخليصها من جميع الشوائب بما فيها البقع الداكنة.

– التقشير بالأكسجين “Oxypeeling”:

يجمع هذا العلاج بين فوائد التقشير بحمض الغليكوليك الذي يجدد البشرة بشكل فوريّ، بالإضافة إلى فوائد العلاج بالأكسجين الذي يسمح للجلد بأن يتنفّس بشكل أفضل ويعزّز آليّة تصنيع آلياف مجدّدة لأنسجة الجلد.

– مقشّر فسحة الغداء “Lunch Peel”:

يتمّ هذا العلاج في سرعة قياسيّة، إذ يعتمد على تطبيق مقشّر خفيف على البشرة لمدة 10 دقائق، ثمّ الاستعانة بعلاج ضوئي لعشر دقائق أخرى. وهو يعمل على تنشيط البشرة ومدّها بالإشراق الفوري.