هذه الحلول تضيف حجماً وكثافةً إلى الشعر فاعتمدوها

هل تعلمون أن إضافة الحجم والكثافة إلى الشعر أمر ممكن، ولا يتطلّب سوى تبنّي بعض النصائح الحياتيّة واستعمال مستحضرات عناية مخصّصة لهذا الغرض؟ تعرّفوا فيما يلي على ما يمكن أن تقوموا به من خطوات سهلة وعمليّة في هذا المجال.



– اعتماد نظام غذائي يقوّي الشعر:

تتمتع بعض أنواع الطعام بفعالية في مجال تقوية الشعر وزيادة سماكته وكثافته، أما أبرز المكوّنات الغذائية المفيدة للشعر فهي البروتينات، والزنك، والحديد، والحوامض الدهنية الأساسية بالإضافة إلى الفيتامينات من فئة A وB وE.

للحصول على كفايتنا من هذه العناصر الغذائية، يُنصح باعتماد نظام غذائي متوازن غنيّ باللحوم، والأسماك، والسبانخ، والطماطم، والبروكولي، واللوز، والجوز، والزيوت النباتية.

– الاستعانة بالكيراتين لترميم الشعر:

تدخل مادة الكيراتين في تكوين الأظافر والشعر. ويقوم جسمنا بتصنيعها انطلاقاً من البروتينات المتوفرة في غذائنا، ولكن يمكن أن نساعده أيضاً من خلال استهلاكها على شكل مكمّلات غذائيّة ما يساعد على تأمين حماية للشعر وجعله أكثر سماكة وكثافة.

– السبيرولين لتحسين نوعيّة الشعر:

تُعرف السبيرولين بكونها نوعاً من الطحالب البحريّة المزيلة للسموم. وهي تحتوي على نسب مرتفعة من الحديد، والبيتا كاروتين (الضروري لصحة البشرة)، وحمض غاما-لينولييك (المفيد لحسن سير وظائف النظام العصبي، والمناعي، وجريان الدم في الأوعية).

أما في مجال العناية بالشعر، فيُنصح بإضافتها إلى الخلطات المنزلية والأقنعة ما يساعد على تنقية الشعر والسماح له باستعادة قوّته وحيويّته.

– قناع الحنّاء لشعر أكثر سماكة:

للحفاظ على لون الشعر الأساسي يمكن الاستعانة بالحنة غير الملوّنة، فهي تجعل الشعر أكثر سماكة كونها تغطّيه بطبقة حامية. يمكن تحضير هذا القناع عبر خلط بودرة الحناء بقليل من المياه الساخنة جداً للحصول على قوام سهل التطبيق. يُنصح بتركه على الشعر لمدة تتراوح بين نصف ساعة وساعتين، وسوف تلاحظون بعد غسله كيف استعاد نعومته، وإشراقه، وكثافته.

– أقنعة الطين لتغذية ألياف الشعر:

إن العلاجات الطبيعيّة التي تساعد في تكثيف الشعر عديدة ومنها الأقنعة المنزلية التي يتمّ تحضيرها من الطين لإضفاء حجم إضافيّ على طول الشعر. ينصح الخبراء باستعمال الطين الأخضر للشعر الدهني والطين الأبيض أو الزهري لأنواع الشعر الأخرى.

لتحضير أقنعة الطين يجب استعمال وعاء زجاجي وملعقة من الخشب، على أن يتمّ تذويب الطين بالمياه المعدنيّة وتركه يرتاح لبضع دقائق قبل تطبيقه على الشعر. ولتفعيله أكثر يمكن إضافة بضع قطرات من الزيوت الأساسية إلى الخلطة.

يُطبّق قناع الطين على الشعر الرطب ويُترك لمدة 20 دقيقة قبل غسل بالشامبو وترطيب الشعر بالكونديشنر المناسب.

– تجنّبوا أنواع السيليكون المكثّفة التي تخنق الشعر:

تندرج السيليكونات في تركيبة العديد من المستحضرات المكثّفة كونها تضفي على الشعر مزيداً من الحجم، ولكنها تتسبّب بخنق ألياف الشعر وجعله فاقداً للحيوية وقابلاً للتكسّر، ولذلك يُنصح بتجنّبها قدر المستطاع.

– شطف الشعر بحليب الشوفان:

يمكن لخطوة شطف الشعر أن تنعكس أيضاً على كثافته ولمعانه. حضّروا حليب الشوفان من خلال إضافة 4 ملاعق كبيرة من حبوب الشوفان إلى ليتر من الماء الغالي، وبعد تصفيتها تحصلون على سائل أبيض مفيد جداً عند استعماله لشطف الشعر.

– اعتماد وضعيّة انحناء الرأس إلى الأمام لدى تسريح الشعر:

تساهم هذه الخدعة البصريّة في جعل الشعر يبدو أكثر كثافةً ولكن نتائجها لا تدوم طويلاً. يكفي الحفاظ على وضعيّة انحناء الرأس إلى الأمام أثناء تسريح الشعر من أسفل الرأس إلى أعلاه لجعل الشعر يبدو أكثر كثافة.

– تمرير الأصابع بالشعر وتركه يجف دون أي مساعدة:

يتسبّب استعمال مجفف الشعر الكهربائي في جعل الشعر الرقيق فاقداً للحيوية، ولذلك يستحسن ترك هذا النوع من الشعر يجفّ دون أي مساعدة. مررواً الأصابع بين الخصلات بين الحين والآخر للتخلص من الرطوبة وإضفاء بعض الحجم عليه، كما يمكن الاستعانة بالقليل من الرغوة المكثّفة وتسخينها بين راحتيّ اليدين قبل تطبيقها على الشعر.

– الاستعانة بالوشم لجعل الشعر يبدو أكثر كثافة:

يساعد الوشم التجميلي عند تطبيقه على فروة الرأس على تلوين المنطقة التي تعاني من عدم كثافة الشعر. وهو يتميّز بتأثيره المماثل للتأثير الذي يتمّ الحصول عليه عند الاستعانة بالوشم لتكثيف الحاجبين. يمكن أيضاً الاستعانة بقلم الكحل الخاص برسم الحاجبين للحصول على نتيجة مماثلة.