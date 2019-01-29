هذه الأطعمة تسبب الوفاة المبكرة للنساء!

توصلت دراسة حديثة إلى أن تناول الأطعمة المقلية، خاصة الدجاج والسمك، يزيد من خطر الوفاة المبكرة.

ويقول الباحثون إن تناول وجبة واحدة أو أكثر من أي نوع من الأطعمة المقلية كل يوم، مثل البطاطا المقلية أو شطيرة الدجاج المقلي، يزيد من خطر الوفاة بنسبة 8% مقارنة بعدم تناول هذه الوجبات.

ووجدت الدراسة التي نشرت في مجلة “British Medical Journal”، أن وجبة واحدة أو أكثر من الدجاج المقلي يوميا مرتبطة بزيادة خطر الوفاة بشكل عام بنسبة 13%، وتزيد من خطر الوفاة بسبب أمراض القلب بنسبة 12%، مقارنة مع عدم وجود طعام مقلي.

كما ارتبطت وجبة واحدة أو أكثر من الأسماك المقلية أو المحار، في اليوم، بزيادة خطر الوفاة بأي سبب بنسبة 7%، وزيادة مخاطر الوفاة المرتبطة بالقلب بنسبة 13%.

وظلت النتائج كما هي حتى عندما تم الأخذ في الاعتبار مستويات ممارسة التمارين الرياضية.

وتتبعت الدراسة 106966 امرأة تتراوح أعمارهن بين 50 و70 عاما، كانوا مسجلين ضمن دراسة حول صحة المرأة بين عامي 1993 و1998.

وعلى مدار ما يعادل 18 سنة من المتابعة، توفيت 31558 امرأة، بما في ذلك 9320 جراء مشكلات في القلب، و8358 من السرطان و13880 من أسباب أخرى.

وخلص الباحثون، بقيادة فريق من جامعة أيوا، إلى أن “الاستهلاك المتكرر للأطعمة المقلية، وخاصة الدجاج المقلي والسمك أو المحار المقلي، كان مرتبطا بخطر أعلى لجميع أسباب وفيات القلب والأوعية الدموية لدى النساء في الولايات المتحدة”.

وأوضح الباحثون أنه “يمكن للحد من استهلاك الأطعمة المقلية وخاصة الدجاج المقلي والأسماك والمحار المقلي، أن يكون له تأثير مفيد سريريا على تحسين الصحة العامة”.

ووجد الباحثون عدم وجود صلة محددة بين الوفيات الناجمة عن السرطان وتناول الأطعمة المقلية.

وتميل النساء اللواتي يتناولن الأطعمة المقلية إلى أن يكن أصغر سنا، وأقل تعليما وبدخل أقل. بالإضافة إلى أنهن يملن إلى تناول كميات أقل من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة، والمزيد من المشروبات السكرية والمكسرات والملح واللحوم الحمراء والمصنعة.