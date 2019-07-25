هذه الأسباب تجعل شعركِ دهنياً رغماً عنه

عندما تلاحظين أن شعركِ أصبح دهنياً في حين لم يكن كذلك سابقاً، فاعلمي أنه يمكن لبعض العادات أو الخطوات التي تتبنينها أن تسبب إفراطاً في الإفرازات الزهمية على مستوى فروة الرأس وتجعل الشعر يتحول من عادي أو جاف إلى دهني.

اكتشفي فيما يلي الأسباب التي تجعل شعرك يتحول إلى دهني لتتجنبيها.

الإفراط في غسل الشعر

إن الإفراط في غسل الشعر عادة سيئة تجعل فروة الرأس حساسة وتدفعها إلى حماية نفسها عبر إنتاج المزيد من الزهم الذي يجعل الشعر دهنياً. اكتفي بغسل شعرك مرة كل 5 أيام وستلاحظين في البداية أنه أصبح دهنياً جداً ولكن مع مرور الوقت سوف تخف إفرازات فروة الرأس وسيخف معها المظهر الدهني المزعج للشعر.

سوء اختيار مستحضرات العناية

يلعب حسن اختيار مستحضرات العناية بالشعر دوراً أساسياً في الحفاظ على مظهره الصحي وحل المشاكل التي يتعرض لها. فعندما تلاحظين أي زيادة في إفرازات فروة الرأس، ابتعدي عن استعمال أنواع الشامبو الخاصة بالشعر الدهني واستبدليها بشامبو ناعم، كونها تتسبب في جفاف الشعر. أما بالنسبة للمستحضرات المغذية فأبعديها عن جذور الشعر واستعمليها على أطرافه فقط.

تكرار وضع اليدين على الشعر

تؤدي عادة تمرير اليدين في الشعر باستمرار إلى زيادة طابعه الدهني. فهي تضعف الشعر وتتسبب في تكسره، كما تنقل الأوساخ المتراكمة على اليدين إلى الشعر مما يجعله يتسخ بسرعة. اعتمدي تسريحة لا تدفعك إلى رفع الشعر عن الوجه باستمرار أو استعيني بالأكسسوارات التي ترفعه عن الوجه الكتفين.

تعريضه للحرارة المرتفعة

إن الشعر الدهني لا يحب عادة الحرارة المرتفعة لمجفف الشعر أو أداة التمليس الكهربائية. فعند اقتراب حرارة هذه الأدوات من فروة الرأس تقوم هذه الأخيرة بالدفاع عن نفسها عبر إنتاج المزيد من الإفرازات الزهمية. لذلك ينصح بإبعاد المجفف حوالي 20 سنتيمتراً عن الرأس لدى تجفيف الشعر وعدم استعمال أدوات التمليس بشكل يومي.

عدم غسل أدوات تصفيف الشعر

يمكن لأدوات التصفيف التي نستعملها من فراشي، وملاقط، وأمشاط أن تكون متسخة ومغطاة بالغبار والإفرازات الدهنية. لذلك يجب غسلها على الأقل مرة أسبوعياً بمحلول من الماء والصابون الراغي للحفاظ على نظافتها.

الإفراط في تسريح الشعر

إن الإفراط في سريح الشعر ينشط عمل الغدد الدهنية في فروة الرأس، مما يتسبب بمزيد من الإفرازات. اكتفي بتسريح شعرك مرة يومياً بالفرشاة أو المشط على أن يتم إبعاد هذه الأدوات قدر المستطاع عن فروة الرأس عند استعمالها.

استعمال الكثير من البلسم

إن الإفراط في استعمال البلسم والأقنعة المغذية بعد غسل الشعر يتسبب في إثقاله خاصة إذا كان رقيقاً. لا تطبقي هذه المستحضرات أبداً على جذور الشعر، بل اكتفي بوضعها على طول الخصلات والأطراف فقط، ثم استعملي لشطفها مياه معتدلة الحرارة واحرصي على إزالة كل بقايا المستحضر عن الشعر.

استعمال الشامبو الجاف

يتوجه الشامبو الجاف عادة للشعر الدهني، إذ يعمل على تخليصه من فائض الدهون عندما لا تسمح الفرصة بغسل الشعر. ولكن انتبهي إلى عدم ترك بقايا هذا الشامبو على الشعر لأكثر من 24 ساعة كونها تتسبب بخنق مسام فروة الرأس.

اعتماد نظام غذائي غني بالدهون

يؤدي النظام الغذائي الغني بالدهون والسكريات إلى التسبب في زيادة الإفرازات الدهنية لفروة الرأس. لذلك من الأفضل التركيز في هذا المجال على تبني نظام غذائي صحي يعتمد بشكل أساسي على تناول الخضار والبقوليات مما سيعيد للشعر حيويته.