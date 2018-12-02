هذه أفضل الحلول لإعادة الشباب إلى محيط العينين

كيف تشيخ منطقة محيط العينين؟ وما هي أفضل الأساليب لعلاج التجاعيد، والجيوب، والهالات التي تظهر في هذه المنطقة؟ إليكم الأجوبة التي تقدّمها العلاجات التجميلية في هذا المجال.

– ما هي مظاهر شيخوخة هذه المنطقة؟

تتألّف منطقة محيط العينين من الجفون العلويّة والسفليّة التي تتميّز بحركتها الدائمة مما يعرّض العضلات والجلد في هذه المنطقة للترهل وظهور التجاعيد في وقت مبكر مقارنةً مع مناطق الوجه الأخرى.

تنتج الجيوب التي تظهر على الجفون العلوية عن ترهل في الجلد، أما تلك التي تظهر على الجفون السفليّة فتنتج عن تجمّع الدهون في هذه المنطقة. ويمكن لهذه الجيوب أن تكون فارغة وتتحوّل إلى هالات داكنة. ويمكن اعتبار جميع هذه المشاكل مظاهر لشيخوخة منطقة محيط العينين، أما للتخلّص منها فيمكن الاستعانة بمجموعة متنوّعة من العلاجات التجميليّة.

– ما هي الحلول المختلفة في هذا المجال؟

تُعتبر الجراحة الحلّ الوحيد للتخلّص من الجيوب في منطقة #الجفون العلويّة مما يؤمّن التخلّص من الهبوط في الجلد والعضل، ويجعل النظرات تستعيد إطلالة شابة. أما بالنسبة للجفون السفليّة فيمكن الاستعانة بحلول تندرج ضمن الطبّ التجميلي وتعتمد على حقن الهالات الداكنة بحمض هيالوريني قليل الكثافةكون البشرة تكون رقيقة جداً في هذه المنطقة. أما عند ظهور #الجيوب على الجفون السفليّة فيمكن حلّها بطريقتين: الحلّ الأول هو جراحي لاستئصال الدهون المتراكمة فيها، والحلّ الثاني يعتمد على تقنيّات الحقن ولكن وحده الطبيب التجميلي قادر على تحديد العلاج المناسب لكلّ حالة.

– هل تكون الندبات الناتجة عن جراحة تجميل محيط العين بارزة؟

تتميّز #البشرة على مستوى الجفون العلويّة والسفليّة بقدرة هائلة على التجدد، مما يساهم في التآم ندباتها بشكل سريع، ولكن يحرص الأطباء عادةً على ألا تكون آثار الجراحة في هذه المنطقة بارزة، إذ يعملون على إجراء شقوق الجراحة التجميليّة في أماكن غير منظورة كأطراف الجفون أو من الجهة الداخلية للرموش.