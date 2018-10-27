هذا هو مستحضر الماكياج الأكثر تسبباً للحساسية

تشكل الماسكارا مستحضراً أساسياً تستعمله ملايين النساء حول العالم لماكياج العينين. ولكنها أيضاً المستحضر الأكثر تسبباً للحساسية نتيجة تطبيقها على الرموش التي تكون عادة قريبة جداً من داخل العين. لتجنب هذه المشكلة إليكن الاحتياطات الضرورية لحماية العينين من أي تحسس في هذا المجال.

اختيار الماسكارا يتم غالباً بعناية كبيرة لتأمين النتيجة المرجوة في مجال تكثيف وتطويل الرموش دون إزعاج العينين. ولكن فتح العبوة وإغلاقها يتسبب بإدخال الهواء والجراثيم إليها مما يزيد من إمكانية تسببها بالحساسية ولذلك يوصي الخبراء في هذا المجال بضرورة عدم إدخال الفرشاة وإخراجها عدة مرات عند تطبيق الماسكارا والاكتفاء بمرة واحدة فقط لحماية المستحضر من التلوث والجفاف. ويمكن وضع عبوة الماسكارا وهي مغلقة في كوب من الماء الساخن لمدة دقيقتين قبل استعمالها بهدف تليين المستحضر بداخلها أو إضافة نقطتين من زيت اللوز إليها للحصول على المفعول نفسه.

حساسية أم تهيج في العينين؟

بعضنا يخلط بين الحساسية على الماسكارا والتهيج الذي يمكن أن يصيب العينين عند استعمالها. وحده طبيب الجلد قادر على تحديد السبب الحقيقي للانزعاج الذي تشعرون به عند تطبيق الماسكارا. فالحساسية قد تكون تجاه العطور أو الأوكسيدات الموجودة في المستحضر أما التهيج فقد يعود إلى تعب العينين، ارتفاع نسبة التلوث في الجو، وضع عدسات لاصقة، دخول غبار أو جسم غريب في العين، أو التواجد في أجواء مكيفة لفترات طويلة.

خطوات عملية

ينصح خبراء التجميل بتحديد تاريخ البدء باستعمال الماسكارا على العبوة، على أن يتم التخلص منها بعد 6 أشهر على فتحها خاصة أن تركيبة هذا المستحضر لا تحتوي عادة سوى على القليل من المواد الحافظة التي يمكن أن تسبب تحسس العينين في حال إضافتها بنسب كبيرة إلى الماسكارا. يُنصح أيضاً بعدم تقاسم الماسكارا مع شخص آخر وعدم إضافة الماء، أو حليب التجميل، أو اللوشن إليها لتليينها على أن يتم اختيارها بتركيبة خاصة بالعيون الحساسة عند المعاناة من أي مشاكل في هذا المجال.

عناية ضرورية

للتخفيف من إمكانية التعرض للحساسية أو التهيج، من الضروري تنظيف العينين من آثار الماكياج كل مساء باستعمال مستحضر ذات تركيبة زيتية – مائية مخصصة لهذا الغرض. على أن يتم تطبيق القليل من المستحضر على دائرتين من القطن تترك على العينين لمدة 5 ثوان قبل تمريرها على الجفون والرموش لتنظيفها وتكرار هذه العملية حتى التخلص من كل آثار للماكياج.

عند السهر لفترات طويلة وتعب العينين جراء الجلوس لساعات طويلة أمام شاشة الكومبيوتر يُنصح بالاستعانة ببضع قطرات من المصل الفيزيولوجي وتطبيق كمادات من مياه الأزهار المخصصة لإراحة العينين بعد إزالة الماكياج.