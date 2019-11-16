هذا هو سر نضارة بشرة الكوريات.. فهل ستتبنينه؟

تُعرف المرأة الكورية ببشرتها البيضاء المشرقة والخالية من أي عيوب. وتعتني بها من خلال روتين تجميلي خاص يقوم على استعمال مستحضر أساسي هو اللوشن كونه ينقي الجلد ويعزز مفعول جميع المستحضرات الأخرى التي تطبق بعده.

في العصور الماضية، استعملت النساء الكوريات ماء سلق الأرز لترطيب البشرة، تفتيح لونها، والمساعدة على انقباض مسامها. أما اليوم فقد استبدلنها بمستحضر واحد هو اللوشن الذي يعتبر المكون الأساسي في روتينهن التجميلي والمسؤول عن نضارة بشرتهن.

كيف يتم استعمال اللوشن؟

يتميز اللوشن عادة بصيغته السائلة المنعشة. ويطبق على البشرة صباحاً ومساءً بعد تنظيفها واستعمال “التونر”. أما الهدف منه فهو تخليصها من أي آثار للجزيئات الملوثة بالإضافة إلى ترطيبها وتحضيرها لاستقبال المستحضرات التالية من كريمات وأمصال ستصل دون أي عائق إلى عمقها.

إن أفضل طريقة لتطبيق اللوشن تقوم على وضع بضع قطرات منه في راحة اليد ثم نثرها على الوجه والتربيت على البشرة بأطراف الأصابع، على أن يتم تطبيق المستحضرات التالية بعد حوالي 30 ثانية فقط، وقبل أن يجف اللوشن ويفقد فعاليته في نقل مكونات الكريم أو المصل إلى عمق البشرة.



أي لوشن هو الأنسب لبشرتك؟

إذا كانت النساء الكوريات يلجأن لتحضير أنواع اللوشن الخاصة بهن بهدف تفتيح البشرة والمساعدة على انقباض المسام، فإن الجيل الجديد من هذه المستحضرات يلبي متطلبات جميع أنواع البشرات.

البشرت الشاحبة

عندما تجدين مستحضرات التقشير قاسية جداً على بشرتك، فيمكنك الاستعاضة عنها باستعمال اللوشن المقشر الذي يعمل يومياً على إزالة الخلايا الميتة بنعومة. وهو يحتوي في غالب الأحيان على حوامض الفاكهة، عناصر تلتقط جزيئات الأوكسيجين لتنقلها إلى الخلايا، بالإضافة إلى أنواع من الطحالب التي تعزز قدرة البشرة على التنفس فضلاً عن فيتامينات وبروتينات مجددة للبشرة.

البشرت الجافة

تستعمل النساء الكوريات نقيع النباتات على بشرتهن نظراً لغناها بالمعادن والفيتامينات، كما يشربن ماء القصب ويستعملنه على البشرة نظراً لمفعوله المرطب. إذا كانت بشرتك عادية أو جافة اختاري لها لوشن غنيا بخلاصة ماء القصب. أما إذا كانت دهنية، فاختاري لوشن مزودا بأنواع من البودرة المزيلة للمعان. وإذا كنت تفضلين الصيغ المخملية، اختاري لوشن غنيا بخلاصة صمغ خشب البتولا. أما اللوشن المصنوع من خلاصة أزهار الكرز الياباني، فيكون غنياً بمضادات الأكسدة ويتوجه بشكل خاص للبشرات الحساسة جداً.

البشرة الحساسة

ابحثي عن أنواع من اللوشن تكون غنية بالنباتات الاستوائية التي تتمتع بمفعول مهدئ. جربي لوشن غنيا بخلاصة أزهار اللوتوس أو أزهار الفريزيا مع الحمض الهيالوريني.

البشرة الفاقدة للحيوية

تحتاج إلى الحيوية التي يمدها بها لوشن غني بخلاصة نباة الجينسنغ. أما إذا كانت بشرتك جافة وحساسة في الوقت نفسه فهو يحتاج إلى حليب الجينسنغ ذات المفعول المنشط، المضاد للشيخوخة، والمملس للتجاعيد.

لإخفاء التجاعيد

يساعد اللوشن في تعزيز مفعول الكريم المضاد للتجاعيد كما يؤمن للبشرة المزيد من العناصر المجددة. ولتمليس التجاعيد، اختاري لوشن يكون غنياً بخلاصة نبتة ألسانتينيللا أزياتيكا والكولاجين. وتحرص العديد من المختبرات التجميلية على الجمع بين هذين العنصرين في مستحضراتها نظراً لفعاليتها الكبيرة في مكافحة التجاعيد.

للتخلص من البقع والبثور

تساهم أنواع اللوشن الغنية بالبروبيوتيك في حماية البشرة المعرضة للإصابة بحب الشباب، كما تحمي هذه البشرات من ظهور البقع. وهي تؤمن حماية للبشرة، تقويها، وتحضرها لاستقبال المستحضرات التالية. ومن المكونات المفيدة في أنواع اللوشن المضاد للبقع والبذور، نذكر الحمض الهيالوريني والطحالب المنشطة مما يعيد إلى البشرة حيويتها وإشراقها.