هذا هو العمر المثالي للبدء بمكافحة التجاعيد

يترك مرور الزمن علاماته في زوايا العينين، بين الحاجبين، على الجبين، والعنق للوقاية من الجاعيد المبكرة التي تظهر في هذه المناطق، يجب الاستعانة بمستحضرات تحارب شيخوخة البشرة عبر التغذية، الترطيب، والحفاظ على كثافة الجلد. ولكن ما هو السن المثالية للبدء باستعمال هذه المستحضرات؟



– ما هي المستحضرات المعالجة للتجاعيد؟

مع مرور السنوات، تفقد بشرتنا بشكل تدريجي بعضاً من متانتها وليونتها كما تصبح آليّة تجددها أكثر بطئاً وينخفض إنتاج الكولاجين فيها. بعد سنّ الثلاثين يزداد جفاف البشرة عادةً، وبعد سن الأربعين تصبح أكثر عرضةً لظهور البقع البنية. ولكن هل يمكن تأخير ظهور هذه العلامات؟

الجواب عن هذا السؤال يكون “نعم” في حال تبنّي أسلوب حياة صحي، وذلك عبر اعتماد نظام غذائي متوازن، الحصول على الكفاية من النوم، تجنّب الإفراط في تناول المنبّهات والتدخين، بالإضافة إلى حماية البشرة من أشعة الشمس.

وللحفاظ على شباب البشرة لأطول فترة ممكنة، يجب استعمال المستحضرات المضادة للشيخوخة بشكل منتظم. يمكن لهذه المستحضرات أن تأخذ شكل كريم، جلّ، أو مصل وهي تسمح للجلد بأن يحافظ على ليونته ونعومته. كما أن أنواعها التي تحتوي على الحمض الهيالوريني فتتمتع بقدرة على تأخير آليّة ظهور التجاعيد.

– في أي عمر يجب البدء باستعمال هذه المستحضرات؟

بعض البشرات تشيخ قبل غيرها، وهذا ما يجعلنا غير متساوين فيما يتعلّق بظهور التجاعيد، إذ يلعب العامل الوراثي دوره في هذا المجال وكذلك نظام الحياة اليومي الذي نعتمده. ولكن بفضل المستحضرات الفعّالة والبدء باستعمالها في الوقت المناسب يمكن تأخير ظهور علامات شيخوخة البشرة والحفاظ على متانة الجلد ونعومته لأطول فترة ممكنة.

ينصح خبراء العناية بالبشرة بالبدء باستعمال الكريمات المضادة للتجاعيد منذ سن الـ30 أي عندما تبدأ آلية تجدد الخلايا بالتباطؤ. ولكن البشرات الرقيقة جداً والعرضة لظهور التجاعيد المبكرة ممكن أن تبدأ باستعمالها منذ سن الـ25، أما البشرات المتينة التي لا تعاني من أي مشاكل أن تؤخّر البدء باستعمالها حتى سن الـ35. ولكن تجدر الإشارة في هذا المجال إلى ضرورة اختيار المستحضرات التي تناسب متطلّبات البشرة، فالمرأة في سن الـ25 لا تحتاج إلى المستحضر المضاد للتجاعيد نفسه الذي تستعمله المرأة في الـ50.

– كيف تختارين المستحضر المناسب؟

لاختيار المستحضر المناسب قومي بتفحّص بشرتكِ جيداً وابحثي عن أي بقع، أو بثور، أو تحسس يحتاج إلى علاج قبل البدء باستعمال الكريم المضاد للشيخوخة. يمكنكِ أيضاً الاستعانة بالمستحضرات المضادة للأكسدة التي تتوجه للبشرات الشابة والتي تقوم بتأخير ظهور التجاعيد الأولى.

بعد سن الثلاثين ستلاحظين بعض التغييرات التي تطرأ على جلدكِ، وستصبحين بحاجة إلى الترطيب اليومي كي تحافظ بشرتكِ على إشراقها. ينصحكِ الخبراء في هذا المجال باستعمال كريم النهار المرطّب بالتناوب مع المصل المضاد للتجاعيد، أما بعد سن الأربعين فيجب استعمال المستحضر المضاد للتجاعيد بشكل يومي صباحاً ومساءً، وعندما تصبح التجاعيد أكثر ظهوراً فمن الضروري البدء باستعمال مستحضرات فائقة الترطيب مزوّدة بعناصر وجزيئات فعّالة مثل البيبتيدات، الحمض الهيالوريني، والبوليفينولات المضادة للأكسدة.

– ما هي أفضل طريقة لتطبيق المستحضر المضاد للتجاعيد؟

يعمل المستحضر المضاد للتجاعيد على تأخير شيخوخة البشرة وتنشيط إنتاج الكولاجين والإلستين في الوقت نفسه، وهو يحارب ظهور التجاعيد والبقع ولكن فعاليته ترتبط بالشكل الصحيح لتطبيقه. ابدئي بتوزيع كريم محيط العينين مع تمليس الجلد من الزاوية الداخلية إلى الزاوية الخارجية للعين لتنشيط الدورة الدمويّة وتصريف السوائل المحتبسة في هذه المنطقة. طبّقي بعد ذلك الكريم المضاد للتجاعيد من وسط الوجه باتجاه الخارج ثم قومي بتربيت بشرتكِ للمساعدة على تنشيط الدورة الدموية وشد الأنسجة. ولا تنسي تطبيق المستحضر نفسه على العنق ومنطقة أعلى الصدر.