هذا ما يعنيه كل نوع من ركلات الجنين

تعد المرة الأولى التي تختبر فيها المرأة الحامل ركلات الجنين من اروع اللحظات على الإطلاق، اذ في هذه اللحظة بالذات تبدأ بالشعور بأنّ ثمة روح تعيش في داخلها.



بعد ان عرفناك في وقت سابق على بعض الحيل لجعل الجنين يتحرك، وان كنت تشعرين بازدياد ركلات الجنين في بطنك في بعض الأحيان وتشعرين أن نوع الركلات يختلف، فإليك معنى كل نوع!

ركلة الجنين الأولى والتي تشير الى تطوره الطبيعي بشكل سليم فحركاته وركلاته هذه تعني أنه نشيط الآن!

الركلة التي يستجيب من خلالها للأصوات، اذ بدءًا من الأسبوع الـ20 يبدأ الجنين بسماع أصوات منخفضة ثم شيئًا فشيئًا يبدأ بسماع الأصوات الأعلى، فيقوم بركلك ليبعبر لك انه يسمعك ويسمع تلك الأصوات.

الركلة التي يستجيب من خلالها للأطعمة، فالجنين يتعرف على النكهات المختلفة من خلال السائل الأمنيوسي المحيط به، وهذه النكهات قد تجعل جنينك يتحرك ليعبر لك ان اعجبه الطعام ام لا.

الركلة التي تشعرين بها لدى استلقائك على جانبك، ستلاحظين الفرق تمامًا في نشاط جنينك لدى استلقائك على جانبك تحديدًا ويعود ذلك إلى وصول الدم أكثر الى الجنين.

وأخيرًا، تجدر الإشارة الى ان الجنين قد يصدر ركلات ولكمات عنيفة إلى حد ما مما يعني انه لا يشعر بالراحة لذلك يمكنك محاولة أخذ حمام دافئ لتخفيف أي انزعاج يشعر به.

لكن وان شعرت بازدياد مفرط في حركات الجنين او بانخفاض ملحوظ فيها فمن الضروري حينها أن تستشيري طبيبك المعالج فور شعورك بأيّ تغيّرات في حركة جنينك.