هذا ما تحتاجه بشرتكِ لتستعيد إشراقها المفقود

عندما تفتقر البشرة إلى الإشراق وتميل إلى اللون الرمادي، تصبح بحاجة إلى عناية خاصة تعتمد على مقشّرات ناعمة، علاج بالفيتامينC، وحتى مستحضرات معزّزة للإشراق. تعرّفوا فيما يلي على الخطوات الضروري اتباعها كي تستعيد بشرتكِ نضارتها المعهودة.

التقشير الناعم مساءً

يتميّز التقشير المنزليّ بنعومته على البشرة وبعدم تسبّبه بأي احمرار للجلد. وهو يحتوي عادةً على المكوّنات نفسها الموجودة في التقشير المستعمل في معهد التجميل ولكن بنسب منخفضة تؤمّن للبشرة الفعالية ولكن دون أن تتسبب بتهيّجها أو تحسّسها.

يساعد هذا التقشير في إزالة الخلايا الميتة المتراكمة على سطح البشرة مما يسهّل تجدّدها ويترك المجال لظهور طبقة مشرقة من الجلد. ويعتبر التقشير بحمض الغليكوليك مثالياً للبشرة العاديّة، فهو غنيّ بحوامض الفاكهة المستخرجة من قصب السكر وسهل النفاذ إلى عمق الجلد. كما يمكن أن نجده بنسب متفاوتة (تتراوح بين 4و30 بالمئة) في مستحضرات العناية ليتناسب مع كافة أنواع البشرات.

تأخذ بعض المقشّرات شكل أقراص قطنيّة مبلّلة بمستحضر التقشير، بحيث يتمّ تمريرها على البشرة للاستفادة من مفعولها. ويُنصح في كل الأحوال بترطيب الجلد جيداً بعد استعمال أي مستحضر تقشير. كما تجمع بعض التركيبات المقشّرة بين عدة حوامض (حمض الغليكوليك، حمض الساليسيليك، الحمض اللبني، وحمض السيتريك). وهي تُستعمل كعلاج ليليّ لمدة شهر كامل أو على شكل قناع أسبوعي يُترك على الوجه لمدة 3 دقائق فقط.

إذا كانت بشرتكِ حسّاسة ننصحكِ بتقشيرها بأنواع البودرة المقشّرة التي تخلط بالماء ويتم تدليكها على الجلد لتنظيفه بالعمق وإعادة الإشراق إليه. ولا تنسي استعمال كريمات الحماية من الشمس خلال النهار لحماية بشرتكِ من ظهور البقع عليها.

جرعة من الفيتامين C صباحاً

يتميّز الفيتامين C بمفعوله المضاد للأكسدة، وهو يساعد على تفتيح لون البشرة وإضفاء الإشراق عليها. كما تعمل المستحضرات الغنيّة بالفيتامينC على تعزيز آليّة تجديد الخلايا مما يساهم في توحيد البشرة واستعادة النضارة. وهي تتمتع بمفعول يبطل تأثير الميلانين(المسؤول عن ظهور البقع البنيّة) ويُنشّط إنتاج الكولاجين الذي ينعش البشرات يخفي التجاعيد الصغيرة التي تظهر عليها.

يُعرف الفيتامين C بصعوبة تثبيته في تركيبات مستحضرات العناية، ولذلك فهو يحتاج إلى أساليب تعبئة خاصة تسمح بعزله وحمايته بتركيزات تتراوح بين 8و15 بالمئة. أما نتائجه فتبدأ بالظهور في غضون 10 أيام.

من المكوّنات المفيدة أيضاً في مجال إضفاء الإشراق على البشرة، نذكر مشتقّات الفيتامين C التي يتمّ ربطها بجزيئات أخرى لضمان فعاليتها. وهي تستعمل في هذه الحالة بتركيزات تصل إلى 20 بالمئة. ويتمّ في الغالب جمع الفيتامين C مع حوامض الفاكهة والفيتامين E في علاجات تستعمل لمدة شهر أو شهرين بهدف الاستفادة من خصائصها المجددة للبشرة.

قناع الإشراق و”البرايمر” لمفعول سريع جداً

يُطلق على هذا المستحضر اسم “قناع الإشراق” نظراً للمسة النضارة الفوريّة التي يتركها على البشرة. أما أبرز أنواعه فالأقنعة المصنوعة من نسيج مُعزّز بمكوّنات مرطّبة كالحمض الهيالوريني، الفيتامينE، الكولاجين، الريتينول، والفيتامينC التي تعيد إلى البشرة إشراقها الفوري.

يُشكّل استعمال “البرايمر” أيضاً وسيلة فعّالة جداً لمحاربة مظهر البشرة الرماديّة. فهذا المستحضر يتمتع بمفعول مزدوج إذ يغطّي شوائب البشرة ويُعزّز إشراقها كما يحضّرها لاستقبال الماكياج.

تحتوي العديد من أنواع “البرايمر” على جزيئات لؤلؤية عاكسة للضوء تساهم في إبراز نضارة البشرة. وزّعي هذا المستحضر بكمّية صغيرة جداً على بشرتكِ قبل استعمال كريم الأساس أو اخلطيه مع كريم الأساس على ظهر يدكِ قبل تطبيقه على البشرة.