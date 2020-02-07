هذا ما تحتاجه البشرة لتبقى ناعمة طوال الشتاء

تواجه بشرة الجسم ازدياداً في جفافها خلال فصل الشتاء، ولذلك تصبح بحاجة إلى عناية خاصة تؤمّن لها الترطيب وتحميها من الجفاف. تعرّفوا على 5خطوات تؤمّن للبشرة العناية الضروريّة لنعومتها خلال هذا الفصل.

1- التقشير بواسطة فرشاة جافة

هي عادة منتشرة بين النساء الاسكندينافيّات للمساعدة على استرخاء الجسم وتجديد البشرة. إن تمرير فرشاة جافة على الجلد قبل الاستحمام يخلّصه من الخلايا الميتة ومن الشعر الذي ينمو تحت الجلد مسبباً ظهور البثور. وهو يترك البشرة متجددة وناعمة الملمس. إن تبنّي هذه العادة قبل الحمام مرتين أسبوعياً يساهم في تحسين الدورة الدمويّة واللمفاوية، كما يخلص البشرة من السموم والسيلولايت، مما يجعل مظهرها أكثر حيويّة ومتانة.

2- استعمال جل حمّام مغذّ

استفيدي من خطوة غسل البشرة لترطيبها في الوقت نفسه. اختاري جل حمّام دهنيا يكون مدعّماً بعناصر مرمّمة للبشرة مثل زبدة الشيا، العسل، جل الصبّار، أو الغليسيرين فهي جميعها مكوّنات ترطّب البشرة، تغذّيها، وتنعّمها منذ الاستعمال الأول. أما عند استعماله بشكل يومي فهو يحمي البشرة من الجفاف الذي تتعرّض له خلال فصل الشتاء.

3- تجربة القفازات المغذّية كقناع على اليدين

هي نوع خاص من الأقنعة المغذّية لبشرة اليدين تأخذ شكل قفازات معزّزة بعناصر مغذّية ومنعّمة تغلّف بشرة اليدين. من أبرز هذه العناصر نذكر الحمض الهيالوريني الذي يحيي البشرة، والصبار الذي يهدئها بالإضافة إلى زبدة المانغا وزبدة الشيا التي تغذّي البشرة بالعمق مما يساعد على ترميم أنسجة بشرة اليدين ويؤمّن لها الحماية والنعومة التي تحتاج إليها خاصةً إذا تمّ تطبيقها مرة أو مرتين أسبوعياً خلال فصل الشتاء.

4- تحضير بلسم طبيعي خاص بالمناطق الأكثر جفافاً

تكون مناطق الكوعين والركبتين أكثر جفافاً من باقي مناطق الجسم. وهي تحتاج إلى عناية خاصة في فصل الشتاء. حضّري للعناية بها هذا البلسم الذي يمكن استعماله أيضاً على بقيّة مناطق الجسم. مكوّناته 3 ملاعق كبيرة من زيت الجوجوبا، ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو، وملعقتان صغيرتان من شمع النحل. أضيفي هذه المكوّنات إلى وعاء تضعينه بدوره في حمّام مائيّ ساخن حتى تذوب جميع مكوّناته ويصبح من السهل مزجها مع بعضها البعض. ثمّ اسكبيها في وعاء زجاجيّ واتركيها لتبرد فتصبح جاهزة للاستعمال كمرطب للبشرة.

5- عدم إهمال العناية بالقدمين

تحتاج القدمان إلى عناية خاصة في فصل الشتاء. تبنّي عادة نقع القدمين في حمّام من المياه الدافئة لمدة 10 دقائق بعد إضافة القليل من الأملاح المعدنيّة و5نقاط من زيت النعناع الفلفلي المزيل للتعب إليها. ثمّ جفّفي بشرة القدمين جيداً ودلّكيها بكريم مغذّ قبل ارتداء جوارب قطنيّة طوال الليل، فمن شأن هذه الخطوة عند تطبيقها مرة أسبوعياً أن تحافظ على نعومة بشرة القدمين رغم قساوة الظروف الخارجيّة المحيطة بها.