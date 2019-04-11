هذا السبب يمنع ميلانيا ترامب من تغيير لون شعرها! (صور)

تعتبر ميلانيا ترامب من شهيرات العالم اللواتي تتابع محبات الموضة والجمال إطلالاتهنّ المختلفة في كل المناسبات. ولهذا تلاحقها الكاميرات والتعليقات حيثما ذهبت.

وهي لفتت الأنظار في الوقت الأخير بحفاظها على لون الشعر نفسه دائماً حيث تساءل الكثير من المتابعين عن السبب. وهو ما وجد الإجابة عليه موقع Yahoo Beauty من خلال مقابلة أجراها مع مردخاي ألفوو المزيّن الخاص لسيدة أميركا الأولى.

ونقل عنه قوله: “أخذنا في الحسبان أنها ستلفت كل الأنظار في حال أرادت تغيير لون شعرها. ولهذا حرصنا على الحفاظ على إطلالة لا تصدم الجمهور وتشعره بالارتياح أثناء التواصل معها”.

وأضاف: “عندما تظهر أمام الجمهور فجأة، يبحث الناس عن الشعور بالاستقرار تجاهك. وعندما يبقى شكل شعرك كما هو، يمنحهم هذا انطباعاً بأنهم يعرفونك من قبل، ما يشعرهم بالارتياح”، إلا أنه لم ينفِ احتمال أن تقوم بتغيير لون شعرها يوماً. وتابع: “بعد أن تصبح شخصية معروفة تماماً من قبل الجماهير أعتقد أنه يمكنك أن تقوم ببعض التغيير”.

ويشار إلى أن المزيّن يرافق ميلانيا في كل زياراتها الرئاسية إلى خارج البلاد.