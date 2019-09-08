هديل كامل تودع شبكة الإعلام العراقي: تعلمت الكثير.. وهذا ما اتمناه

أعربت عضو مجلس امناء شبكة الاعلام العراقي السابقة هديل كامل، اليوم السبت، عن أملها بنجاح من سيلتحقون بمجلس الأمناء، مشيرة الى انها تأمل منهم إتمام مهمة الرقابة “برؤى مهنية واضحة”.

وقالت كامل في منشور على حسابها في فيسبوك “أقدم تهانيّ الخالصة الى الاعضاء الجُدد الذين سيلتحقون بمجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي”.

واضافت “اتمنى لهم كل التوفيق في إتمام مهمة الرقابة والتشريع ورسم السياسة الاعلامية برؤى مهنية واضحة وقادرة على التأثير”.

وتابعت “محبتي لكل الاسماء القادمة، وشكراً لكل الذين ساندوني وانا في سنواتي الثلاث التي مرت بحلوها ومرّها كعضو مجلس الأمناء”.

وختمت رسالتها بالقول “كانت تجربة غنية على كل المستويات”.