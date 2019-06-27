هجوم عنيف على كلوي كارداشيان

هل خضعت لجراحة جديدة في وجهها؟

هل نتوّقع أي شيء آخر بعيد عن الجراحات التجميلية لنساء عائلة كارداشيان – جينر؟ قطعاً لا، ولكن الناس يواصلون انتقاداتهم لكلّ خطوة يخطينها!

آخر ضحايا موجة الانتقادات كانت كلوي كارداشيان. أثيرت تكهّنات بأنّها خضعت لجراحة في أنفها بعد أن لاحظ متابعوها تغيّراً كبيراً وواضحاً في وجهها خلال مقابلة الشهر الماضي.

وبينما ظلّت صامتة بشأن الشائعات، منحت النجمة البالغة 34 عاماً جمهورها تأكيداً على تكهّناتهم بعد صورة السيلفي التي نشرتها والتي بدت فيها ملامح وجهها خالية من العيوب.

في هذه الصورة، اختارت كلوي المكياج النيود والظلال الوردية وشعراً مستقيماً أشقر بلاتين وبدت تشبه شقيقتها كيم إلى حدّ كبير. بعد دقائق قليلة، اندلعت التعليقات على هذه الصورة خاصة على أنفها الصغير جداً.

أبرز التعليقات كانت: “ماذا حلّ بأنفكِ؟” أو “نحن نحبكِ جداً ولكن لمَ غيّرتِ أنفكِ؟”