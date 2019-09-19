هازال كايا تتعرض للسخرية بسبب حملها – بالصور

تعرضت الممثلة التركية هازال كايا لانتقادات جارحة بسبب ظهورها الاخير وهي حامل بشهرها الثامن خلال تسوقها في أحد المراكز التجارية مع صديقتها.

وظهرت هازال وهي ترتدي شورت جينز مع قميصٍ باللون الأخضر منقّش وبدت انها اكتسب وزنا زائدا للغاية وكأنها حامل بتوام وليس بولد واحد. وبسرعة بدأت الصور تنتشر بقوة وعلق العديد من نشطاء مواقع التواصل على الاختلاف الواضح بشكلها اضافة الى اللوك الذي حسبهم لا يليق بامراة حامل.

وكانت هازال قد اعلنت انها ستبتعد عن التمثيل بعد الولادة ولهذا السبب تم إيقاف مسلسل “حكايتنا” في موسمه الثاني.