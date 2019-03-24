هاتف محمول ينهي حياة مراهقة ألمانية!

الهاتف المحمول ينهي حياة مراهقة ألمانية!

ذهبت شابة ألمانية تبلغ من العمر 16 عاما ضحية صعقة كهربائية ناجمة عن سقوط هاتفها المحمول في الماء. ففي ليلة الأربعاء (21 مارس/آذار 2019) دخلت هذه الشابة، التي تسكن بمدينة ميونخ بألمانيا للاستحمام ومعها هاتفها المحمول للاستماع للموسيقى.



وفي الوقت الذي كانت تستحم فيه، تركت هاتفها يُشحن في موصل كهربائي متنقل. لكن حدث ما لم يكن بالحسبان، حيث سقط الموصل الكهربائي في الماء وهو ما عرض الفتاة إلى صعق كهربائي توفيت على إثره بعد ذلك، كما نشر موقع إذاعة بافاريا “BR”.

حالة الشابة البافارية ليست الوحيدة، بل ازدادت في الآونة الأخيرة الأنباء بخصوص شابات أو شباب لقوا مصرعهم جراء سقوط هواتفهم المحمولة في الماء أثناء الشحن. فقبل أسابيع قليلة توفيت سيدة نمساوية بطريقة مماثلة، حيث سقط هاتفها المحمول في الماء خلال الشحن.

إجراءات الوقاية

وهناك حالات أيضا تحدث فيها صعقات كهربائية تؤدي لإصابات خطيرة أو للموت خلال شحن الهاتف المحمول حتى ولو لم يسقط الهاتف في الماء. وذكر موقع ” BR” مجموعة من الاحتياطات التي ينبغي مراعاتها لتجنب حوادث مؤلمة خلال شحن الهواتف المحمولة منها:

لا يسمح للشاحن أو المقبس الكهربائي بلمس الماء حتى ولو كان الهاتف المحمول نفسه مقاوما للماء.

الهواتف المحمولة يمكن أن تسخن كثيرا خلال الشحن، لذلك لا يسمح بتاتا بتغطيتها خلال الشحن أو وضعها تحت الوسائد.

عدم استخدام الأجهزة التالفة على سبيل المثال إذا كان كابل الشحن مقطوعا ويظهر فيه سلك الشاحن يفضل عدم استخدامه.

كما ينصح الخبراء باستخدام أجهزة شحن أصلية وتجنب الأجهزة المقلدة.