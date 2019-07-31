نوال الزغبي تتجاهل إلغاء متابعتها من هيفاء وإليسا على” تويتر”

رفضت الفنانة نوال الزغبي الإدلاء بأي تصريح حول إلغاء متابعتها على “التويتر” من قبل الفنانتين إليسا وهيفا وهبي.

حيث قالت رداً على هذا السؤال خلال لقائها مع برنامج “عرب وود”، الذي يُعرض عبر شاشة “روتانا سينما”، أنها لا تريد الحديث عن الموضوع، لأنه لا يهمها ولا يعنيها.

وقالت: “مابحكي بالموضوع ولا هاممني الموضوع وآخر همي الموضوع.. وبس”! وذلك في كواليس حفلها الأخير في لبنان، ضمن فعاليات مهرجان “ضهور الشوير”.

وتشير الأخبار التي ترددت عن سبب الخلاف بين نوال وإليسا إلى التنافس بينهما على لقب “نجمة روتانا الأولى” بعد انضمام “الزغبي” إلى الشركة مؤخراً، فيما لم تظهر الأسباب التي دفعت هيفاء لحظرها، رغم بعض التحليلات التي تقول أنها ألغت متابعة نوال تضامناً مع إليسا التي تحسنت علاقتها بها في الفترة الأخيرة.

ـ “إيلاف”