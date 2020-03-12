نفت علاقتها به.. إلهان عمر تعلن زواجها من عشيقها

بعد تقارير عدة تحدثت عن علاقة غير شرعية تربطها بالمستشار السياسي تيم مينيت، واتهام زوجة الأخير لإلهان عمر بخطف زوجها، أعلنت النائبة الديمقراطية، زواجها من عشيقها السابق.

ونشرت عمر التي نفت سابقاً تلك التقارير، على حسابها على إنستغرام مساء الأربعاء صورة تجمعها بتيم، كاتبة فوقها: تزوجنا!

وأضافت “من الشراكة السياسية إلى الشراكة في الحياة، كم أنا محظوظة، حمدالله”

زوجة مطعونة

إلا أن هذا الفرح والتهليل للحظ السعيد لا يبدو أنه ينطبق على زوجة تيم السابقة، بيث مينيت، التي تقدمت في أغسطس من العام الماضي (2019)، أمام المحكمة العليا في العاصمة الأميركية بدعوى طلاق.

وأكدت مينيت نص الدعوى في حينه أن زوجها أقام علاقة على ما يبدو، منذ إبريل الماضي مع عمر، التي انفصلت عن زوجها مؤخراً، وقد أخبرها أنه مغرم بالنائبة الأميركية الصومالية الأصل.

ولدى الطبيبة الأميركية بيث، البالغة من العمر 55 عاماً، من زوجها ولد يبلغ من العمر 13 عاماً.

وقد أوضحت أوراق القضية التي قدمتها إلى المحكمة، أن الزوجين انفصلا فعلياً وليس رسميا في إبريل بعد أن أخبر تيم زوجته عن مسألة الخيانة تلك، وعلاقته بإلهان.

كما كشفت أوراق الدعوى، أن الزوج المخادع أخبر زوجته في حينه أنه أغرم بعضوة الكونغرس في مينيسوتا، أثناء العمل معها على ما يبدو، منذ حملتها الانتخابية.

وذكرت وسائل إعلام أميركية الصيف الماضي أن عضوة الكونغرس البالغة من العمر 37 عامًا والأم لثلاثة أطفال، دفعت لتيم مينت ومجموعة “إي ستريت” حوالي 230،000 دولار خلال حملتها الانتخابية منذ عام 2018 لاستشارات بشأن الاتصالات الرقمية، والإعلانات عبر الإنترنت، ونفقات السفر وغيرها.

وكانت عمر شوهدت تتسكع مع تيم بحسب صحيفة “نيويورك بوست” في مارس من العام الماضي.

طلاق من زوجها الثاني

يذكر أنه في أكتوبر 2019، تقدمت إلهان بطلب طلاق رسمي من زوجها أحمد حرسي في محكمة تابعة لولاية مينيسوتا، بعد تقارير تحدثت عن علاقة غير شرعية تربطها بمستشارها السياسي.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست في حينه أن النائبة الديمقراطية تقدمت بطلب للحصول على الطلاق من زوجها، بسبب ما وصفته بـ “انهيار لا يمكن إصلاحه” في زواجهما.

يشار إلى أن حرسي، زوج عمر التي كانت متزوجة سابقاً من أحمد نور سعيد علمي، مصرفي سابق تم تعيينه كأحد كبار المساعدين في مجلس مدينة مينيسوتا العام الماضي، بحسب ما أوردت في حينه صحيفة “مينيابوليس ستار تريبيون”.