نصائح للحفاظ على صحة الشعر وحمايته من التساقط

تحاول معظم السيدات المحافظة على صحة وجمال شعرهن من خلال العناية الدائمة به. وثمة بعض من يرتكب أخطاء ترتد بشكل سلبي على الشعر وتؤدي الى تعبه وتقصفه.

من المفيد معرفة ان غسل الشعر وتنظيف فروة الرأس من الامور الاساسية للعناية بالشعر. كما يجب الانتباه أيضاً إلى كمية الشامبو التي يجب استخدامها، حيث أن الافراط بالكمية يسبب جفاف الشعر.

وينصح بغسله مرة أو مرتين في الأسبوع، وليس بشكل يومي لان ذلك يؤدي الى تقصفه وتساقطه.

ويوصى ايضا بتمشيط الشعر بشكل دائم باستخدام فرشاة ذات شعيرات بلاستيكية لأنّها تساعد في تجنب تكسر الشعر.

ومن المهم ايضاً قص الشعر بشكل منتظم للحفاظ على صحته وترتيبه. ويمكن قص الشعر مرة كل ستة إلى ثمانية أسابيع، لإزالة أي نهايات متقصفة.

وينصح ايضا باستخدام زيوت الشعر لتعزيز نموه بشكل صحي وجميل. كما ان هذه الزيوت ترطب الشعر وفروة الرأس. ويمكن استخدام القليل من زيت جوز الهند، أو اللوز، أو زيت الزيتون لفروة الرأس، وأطراف الشعر.