نصائح فعّالة لتحافظي على صحة ولمعان شعرك

يتعرّض الشعر بشكل يومي إلى الكثير من العوامل الخارجية التي من شأنها أن تتلفه وتضرّ بصحته. فمن الماء إلى الصابون والهواء الناشف والغبار… كلها عوامل مضرّة بصحة الشعر ونضارته. ولكن مع بعض العناية والاهتمام، يمكنك أن تحمي شعرك من التلف وأن تبقيه حيوياً ومشرقاً.



– حافظي على نعومة شعرك واحمه من الجفاف والتقصّف من خلال استخدام زبدة اللوز التي تعمل على مدّه بالفيتامينات اللازمة وتمنحه ملمساً حريرياً يحميه من خطر التقصّف والتكسّر.

– بعد الاستحمام، جفّفي شعرك جيداً بواسطة المجفف الكهربائي وأبعديه عن فروة رأسك. ولا تخرجي من المنزل نهائياً قبل أن تتأكدي من جفاف شعرك بشكل كامل لأن الشعر الرطب إذا تعرّض إلى الهواء الخارجي يصبح ضعيفاً وعرضة للتلف.

– إذا كنت تتمتعين بشعر أشقر أو بشعر مموّج بخصلات فاتحة، لا تترددي في غسل شعرك بالبابونج، فهو يساعد على تثبيت اللون الفاتح وعلى تفتيح لون الشعر الأساسي بدرجات ناعمة. اغلي زهرة البابونج وانتظري حتى يفتر الماء قبل ان تغسلي شعرك به.

– أثبت العسل فعاليته ليس فقط على صحة الإنسان إنما أيضاً على صحة الشعر. فهو يساعد في ترطيبه ومدّه بالفيتامينات التي يحتاج إليها ليبقى قوياً ومتماسكاً، ويمنحه في الوقت نفسه ملمساً حريرياً ناعماً.