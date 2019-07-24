نشرت إعلاناً على الفيسبوك لبيع رضيعتها قبل ولادتها بـ3 أيام!

«من يرغب في شراء رضيع حديث الولادة يتواصل معي على الخاص» تلك الكلمات ملخص إعلان نشرته سيدة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قبل ولادتها بعدة أيام، ولقيت تلك السيدة تجاوباً من قبل بعض الأشخاص، لكن الشرطة كشفت عن العصابة وأحبطت عملية البيع.

ألقت المباحث القبض على الأم المتهمة وتدعى «سارة.ع» 24 سنة، أثناء انتظارها الشخص الذي أخبرها برغبته في شراء الطفل، وبمواجهتها اعترفت بتفاصيل جريمتها، وأقرت أن الطفلة نتاج علاقة جنسية غير شرعية مع أحد الأشخاص، وقررت النيابة حبسها على ذمة التحقيقات، وقررت إيداع الطفلة إحدى دور الرعاية.

وأفادت تحقيقات النيابة أن المتهمة قامت بعرض طفلة للبيع بـ45 ألف جنيه عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كما أن المتهمة سبق لها بيع طفلة كانت نتاج علاقة آثمة بين مجهول وابنة شقيقها منذ عامين لسيدة وزوجها بمنطقة الخصوص مقابل 12 ألف جنيه.

وقالت التحقيقات إن ضباط مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير المشروعة، تمكنوا من رصد إعلان عبر صفحة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تسمى «من أطفال الزبالة لأطفال التبني»، وانهالت عليها الرسائل من راغبي التبني، وقام الضباط بتتبع السيدة؛ حتى تم ضبطها حال انتظارها للمشتري في محطة مترو دار السلام.