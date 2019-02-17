”نشاز“ سمية الخشاب في حفل بالعراق يثير سخرية واسعة

تعرَّضت الفنانة المصرية سمية الخشاب، لسخريةٍ وانتقاداتٍ من قبل بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أدائها خلال مشاركتها زوجها الفنان أحمد سعد في حفل غنائي، أقيم بالعراق بمناسبة عيد الحب.

ونشر أحد الحسابات الخاصة بالمشاهير عبر ”إنستعرام“، مقطع فيديو، انتقد فيه طريقة غناء سمية الخشاب، واصفًا صوتها بـ“النشاز“، كما وصف زوجها الفنان المصري أحمد سعد الذي كان يقف وراءها بـ“الكورال“.

وكتب في تدوينة مرفقة بالمقطع“: ”فضيحة بكل المقاييس، سمية الخشاب بتنشز وصوتها وحش أوي والمشكلة إن أحمد سعد واقف عامل نفسه كورال، فضحتونا“.

وقال أحد النشطاء المتابعين للفنانة: ”صوتها زفت ما بتعرف تغني علاش تغني أغنية كنت كان بغيها بزاف كرهاتني في الأغنية“.

وأضافت متابعة: ”إيه القرف ده، إحنا ناقصين نشاز وصوت غبي وحاجة تقرف ارحمونا سمعتوا الرعد“، فيما قال آخر: ”يالهوي على الفضيحة يالهوي“.

وأكد بعض النشطاء عبر مواقع التواصل، أن سمية الخشاب لم تتقدم خطوة للأمام منذ زواجها، إذ قال متابع: ”لا صوت ولا صور من يوم ما خطفت أحمد من ريم البارودي وهي ورا“.

يُذكر أن سمية الخشاب، رافقت زوجها أحمد سعد، لمدينة ”أربيل“ العراقية لحضور حفله الذي تزامن مع احتفالات عيد الحب، إذ تمَّ تكريمها على هامش الحفل.