نسب وفاة النساء الحوامل في أربيل هي الأدنى عراقياً

أظهر تقرير لوزارة الصحة العراقية أن نسبة الوفيات بين النساء الحوامل في أربيل هي الأدنى على مستوى العراق.

فقد نشر قسم الصحة العامة في وزارة الصحة والبيئة العراقية تقريراً إحصائياً بعدد وفيات الحوامل، أشار إلى أن عدد حالات الوفاة بين النساء الحوامل في كربلاء هي الأعلى وفي أربيل هي الأقل.

وجاء في التقرير أن نسبة الوفيات في صفوف النساء الحوامل في عموم العراق هي 31 حالة من بين كل مئة ألف حالة حمل، والنسبة الأعلى سجلت في كربلاء وهي 53.7 حالة، والنسبة الأقل سجلت في أربيل وكانت 8.7 من بين كل مئة ألف حالة حمل.

ولدى مشاركته في نشرة الأخبار الصحية لقناة رووداو، أعلن مدير عام صحة أربيل، د. سامان البرزنجي، أن انخفاض نسبة الوفيات بين النساء الحوامل في أربيل مقارنة بالمحافظات العراقية، دليل على تقدم الخدمات الصحية التي تقدم للحوامل والأمهات في مستشفياتنا.

وأضاف د. البرزنجي يقول إن التلقيح المنتظم للسيدات الحوامل وفتح ملفات خاصة بهن ومتابعتهن صحياً وباستمرار من قبل المراكز الصحية هي من أهم خطط مديريتهم التي ساهمت في نجاحهم في خفض نسبة الوفيات بين الحوامل.