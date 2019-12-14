نساء تقود مترو الأنفاق في موسكو

مترو الأنفاق في موسكو تقوده النساء

ستبدأ هيئة مترو الأنفاق في موسكو تدريب النساء على قيادة القطارات خلال العام المقبل عقب تعديلات في قانون العمل فتحت أمامهن عددا من الوظائف الجديدة.

وقالت بلدية موسكو في بيان إن نظام المترو الذي بني في الحقبة السوفياتية “شكّل أول مجموعة من السائقات المتدربات” وسيبدأن تدريباتهن في شباط/فبراير.

وتاريخيا، كان سائقو المترو من الرجال حصرا لأن هذا النشاط كان يعتبر من الوظائف الحكومية التي تضر بصحة المرأة إذ ان العمل يتطلب البقاء لساعات طويلة تحت الأرض.

لكن هذا التبرير تعرض لانتقادات كثيرة لأن إدارة المترو توظف نساء كعاملات نظافة وصرافات ومراقبات للسلالم المتحركة في ذلك المكان وبرواتب منخفضة.

وفي أيلول/سبتمبر، خفّض مرسوم صادر عن وزارة العمل الروسية عدد المهن الحصرية للذكور من 456 إلى حوالي 100.

وكانت النساء تمنع من ممارسة وظائف كثيرة منها التعدين والأشغال المعدنية وقيادة الحافلات وإصلاح السيارات.

وستفتح قائمة جديدة ستدخل حيز التنفيذ في العام 2021 مجالات عمل جديدة إضافية أمام النساء.