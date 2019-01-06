نجمة التنس سيرينا ويليامز تروّج لتطبيق مواعدة “يعزز قوة المرأة”

ستكون نجمة التنس الأمريكية، سيرينا ويليامز، الوجه الإعلاني لتطبيق مواعدة يسعى لتشجيع النساء لأخذ زمام المبادرة على كل الأصعدة.

وسيطلق تطبيق “بامبل Bamble” للتواصل الاجتماعي قريبا حملة ترويجية، تحت شعار “الكرة في ملعبها”، تستمر لمدة عام تهدف إلى “تعزيز قوة النساء”، وفقا لوكالة رويترز للأنباء التي تحدثت مع وليامز.

وتنطلق هذه الحملة مع بطولة “سوبر بول” السنوية لكرة القدم الأمريكية التي تبدأ هذا العام يوم 3 فبراير/شباط المقبل ومن المتوقع أن تحظى بمشاهدة تلفزيونية هائلة.

وما يميز تطبيق “بامبل” للمواعدة، الذي أطلق عام 2014، أنه يضع زمام المبادرة بيد المرأة لاختيار الرجل المناسب لها للحديث والتواصل عبر التطبيق، وفقا لصحيفة لندن المسائية التي تحدثت مع وتني وولف، صاحبة تطبيق المواعدة هذا.

وقالت الصحيفة إن وولف صممت “أداة نسوية” للمواعدة لأن النساء في العادة يترددن قبيل بدء محادثة إلكترونية مع رجل غريب كي لا يظهرن وكأنهن لاهثات وراء الحديث مع رجل، في حين أنه لا خيار للمرأة سوى القيام بذلك على تطبيق “بامبل”.

وأضافت أن الرجال الموجودين على التطبيق موافقون على هذه الفكرة وبالتالي لن تصدر أي أحكام مسبقة على النساء بسبب البدء بالحديث مع الرجال.

وسيكون دور ويليامز حث النساء على أخذ الخطوة الأولى ليس فقط في مجال المواعدة وإنما في كل مناحي الحياة، كما تنقل رويترز.

فالتطبيق سيطلق خصائص جديدة تساعد النساء على إيجاد أصدقاء وبناء شبكات تواصل في مجال العمل، إلى جانب المواعدة العاطفية.

وقالت نجمة التنس: “كنساء، علّمنا المجتمع أن نستريح، وألا نكون أول من يتحدث. نريد الآن أن نعكس هذا الوضع”.

وأضافت سيرينا ويليامز في حديثها مع رويترز: “نريد أن يعرف الناس أننا لسا خائفين. لم نعد نرغب في أن نرتعد خوفا. نريد الوقوف”.

وتطبيق “بامبل” واحد من عدة تطبيقات مواعدة شهيرة، وكانت صحيفة لندن المسائية قد نشرت قائمة مطلع هذا العام بأشهر هذه التطبيقات لأنها نقلت أن يوم 6 يناير/كانون الثاني يعتبر من أكثر الأيام استخداما لهذه التطبيقات.

ولكل تطبيق سمة تميزه عن غيره فهناك تطبيقات لمواعدة الأشخاص فوق سن الخمسين، وأخرى للمواعدة بين المثليين، أو مواعدة مشاهير، أو أشخاص من ذات الحي، أو أثرياء أو تطبيقات لعلاقات عابرة فقط.

وعن سبب اختيار بطولة “سوبر بول” كموعد للحملة، قالت ويليامز: “نريد إثارة ضجة وهذا أفضل مكان لأكبر ضجة”.