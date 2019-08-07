نجمة إغراء تقض مضجع شاب هندي

اعتذرت نجمة الإغراء الهندية، ساني ليون من شاب عاني الأمرين منها، وتسببت له في إزعاج كبير من دون أن تدري.

وبدأت معاناة الشاب الهندي بونيت أغاروال، منذ أن ظهر على شاشات السينما في فيلم بعنوان “أرجون باتيالا” الذي شاركت فيه نجمة الإغراء ساني ليون.

نجمة السينما الهندية الشهيرة في هذا الفيلم الذي بدأ عرضه في 26 يوليو الماضي، أملت رقم هاتفها ضمن الدور الذي تؤديه، وشاءت الصدفة أن يطابق الرقم هاتف الشاب الهندي الذي انهالت عليه المكالمات صباح مساء، ولم يعد يستطيع النوم من رنينها الذي يتواصل إلى ساعات متأخرة من الليل.

نجمة الإغراء كفّرت عن الخطأ غير المقصود وقدمت خلال مقابلة تلفزيونية اعتذارها للشاب قائلة: “آسفة، لم أكن أريد أن يحصل هذا الأمر معكم”، لكنها من جهة أخرى أردفت قائلة “يجب أن يكون المتصلون بهذه الطريقة رائعين فعلا!”.

المصدر: وسائل إعلام هندية