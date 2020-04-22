نجمات تزوجن بسن صغيرة

قد نسمع عن زيجات بعمر صغير في مجتمعنا، لكن هل خطر ببالك يوماً ما أن أهم نجمات عالمنا العربي ونجمات هوليوود قد تزوجن بسن صغيرة؟ نستعرض اليوم أسماء النجمات اللاتي تزوجن بسن صغيرة.

زواج أصالة نصري

تزوجت الفنانة أصالة بسن المراهقة، وحسبما تتناقل المعلومات أنها كانت بعمر الـ17 عامًا، ثم انفصلت، وارتبطت بعدها بالمخرج طارق العريان، وأيضاً انتهى بالطلاق قبل أشهر.

زواج الفنانة نيللي كريم

كشفت الممثلة نيللي كريم، قبل أعوام، عن زواجها بسن الـ16 عاماً دون علم أهلها، وأضافت يومها أنها لم تندم على هذه الزيجة؛ كونها أنجبت ولديها “كريم ويوسف”.

زواج هيفاء وهبي

كما يعرف الجميع، تزوجت النجمة هيفاء وهبي بعمر المراهقة من ابن عمتها “نصر فياض”، حيث عاشت معه في أفريقيا، وحملت بابنتها الوحيدة “زينب”، وانفصلت عن زوجها بعد ولادة ابنتها.

زواج شيرين عبد الوهاب

خلال لقاء تلفزيوني سابق، أعلنت شيرين عبد الوهاب عن زواجها بعمر المراهقة من الملحن مدحت خميس، وأنها قامت بإجهاض طفلها الأول منه، وأنها ندمت فيما بعد. يذكر أن شيرين تزوجت بعدها من الملحن محمد مصطفى، وأنجبت ابنتيها “مريم وهيا”.

زواج علا غانم

أعلنت الممثلة علا غانم أنها تزوجت بسن السابعة عشرة، لكنها غير نادمة على زيجتها؛ كونها أنجبت بناتها بعمر صغير.

زواج جانيت جاكسون

تزوجت جانيت من المغني جيمس ديبارج عام 1984، ولكنهما انفصلا عام 1985، يذكر أن جاكسون تزوجت بعدها من الراقص المكسيكي رينيه إليزوندو الابن عام 1991، وتم الطلاق عام 2000.

زواج مارلين مونرو

خلال حياتها، تزوجت مارلين مونرو 3 مرات، وأول زيجة لها كانت بعمر الـ16 عاماً، تزوجت يومها من جيمس دوغيرتي في العام 1948، وتطلقا بعد 3 سنوات.



