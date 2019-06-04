يونيو 04, 2019

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

نانسي عجرم عبر تويتر: “أم البنات”

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فى :شؤون المرأة
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نانسي عجرم عبر تويتر: “أم البنات”

نشرت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم صورة عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي تويتر صورة وهي ترتدي سترة كتب عليها من الخلف عبارة “أم البنات” بحروف إنجليزية.

وظهرت نانسي بالصورة وهي تبتسم، ومن الخلف ظهرت العبارة واضحة، كما أرفقت الصورة بعبارة “أم البنات” بحروف إنجليزية مع وسم لها أيضا.

الصورة لاقت تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل، حيث أعاد محبو نانسي نشر التغريدة من جديد، كما أشبعوا الصورة بتعليقات تثني عليها.

يذكر أن نانسي عجرم قد رزقت منذ أشهر بطفلتها الثالثة ليا، بعد طفلتيها ميلا وإيلا، لتصبح بذلك أما لثلاث فتيات.

 

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