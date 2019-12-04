نانسي عجرم تنشر صورة مع بناتها بأزياء غير مألوفة

احتفلت النجمة اللبنانية، نانسي عجرم مع بناتها بطريقتها الخاصة، في مناسبة عيد القديسة بربارة في لبنان، من خلال منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت عجرم، صورة برفقة بناتها على حسابها عبر موقع “فيسبوك”، وهن بزيّ غريب وطريف بمناسبة عيد البربارة.

وظهرت الفنانة اللبنانية مع بناتها الثلاث وقد ارتدين بجامات وباروكات ملونة، وعلقت قائلة: “هاشلي بربارة مع بنات الحارة”، وهي كلمات أغنية الشحرورة صباح والتي غنتها بمناسبة عيد القديسة بربارة في لبنان.

ويصادف عيد البربارة في 4 كانون الأول من كل سنة، حيث يقوم الناس بالتنكر بأزياء غير مألوفة.